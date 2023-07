Dresden Monarchs: Zu viele Fehler aber Arbeitssieg in Paderborn

Paderborn - Nicht immer ein souveräner, aber letztlich effektiver American Football: Die Paderborn Dolphins waren für die Dresden Monarchs kein echter Gradmesser, weswegen die Königlichen am Sonntag einen ungefährdeten 35:6 (18:0, 3:0, 0:0, 14:6)-Auswärtssieg feierten.

Tommy Wilson (21, M.) ließ einige Bälle fallen. Für einen Touchdown reichte es trotzdem. © Peter Hartenfelser

Vielleicht war nach vier Wochen Pause noch ein wenig Sand im Getriebe, denn anfangs hat noch nicht alles direkt wieder geklappt.

Eine frühe Strafe für die O-Line verhinderte im ersten Drive direkt den Touchdown. Ein Fumble von Nico Barrow (6.) im zweiten Drive den nächsten.

Trotzdem lief die Maschine schnell wieder heiß - wenn auch nur kurz.

Kicker Dylan Moghaddam (2./24.) mit zwei Field Goals, Yazan Nasser (9.) mit einem Touchdown und der Two-Point-Conversion und Steven Duncan (12.) ebenfalls per Touchdown sorgten für die souveräne 21:0-Halbzeitführung.

Dazwischen einiges an Leerlauf in der Offense, aber die Monarchs-Defense erledigte ihren Job dafür mehr als souverän. Die Hausherren wurden zu einigen Fehlern gezwungen, in die Dresdner Redzone kamen die Dolphins (fast) nie.

Georg Helbing (7.) sicherte beispielsweise einen Paderborner Fumble, Leonardo Matassini durchbrach immer wieder die Dolphins-Reihen und machte ordentlich Druck auf die Ballträger.