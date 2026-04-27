In neuer Rolle: Ex-Coach wagt bei den Monarchs mit 38 das Comeback

Dresden - Genau 3864 Tage oder zehn Jahre, sechs Monate und 30 Tage hat es gedauert, bis Radko Zoller (38) wieder offiziell das Trikot und den Helm für die Dresden Monarchs übergestreift hat. Mit inzwischen 38 Jahren wagt der Ex-Coach das Comeback und war beim 61:7-Erfolg gegen die Leipzig Lions bereits wieder mittendrin.

Bei den ersten Catches war für Radko Zoller (38) noch ein bisschen Aufregung und zu viel Nachdenken dabei. © Leo Ziems

TAG24: Radko, wie hat sich das erste Spiel nach so langer Zeit angefühlt?

Zoller: "Das ist irgendwie so surreal, wie viel Zeit dazwischenliegt, wie schnell die Zeit rennt. Es war eine Erfahrung, war geil, weil ich auch die Aufregung wie ganz früher gespürt habe. Aber 38 ist doch ein Alter, es ist kein Selbstläufer. Ich merke meinen Körper, aber es macht Bock auf mehr."

TAG24: Der erste Catch, das erste Mal getackelt, war das auch wie früher? Oder war sogar mehr Aufregung dabei?

Zoller: "Auf jeden Fall. Also ich war sehr verkopft und noch nicht so im Flow. Normalerweise denkst du nicht viel im Spiel, das sind alles Automatismen und Instinkt. Einigen Mitspielern ist aufgefallen, dass ich sehr ruhig war und nicht viel geredet habe. Da war ihnen klar, dass ich sehr nachdenklich war. Deswegen geht es jetzt darum, in den nächsten Wochen wieder die Routine reinzukriegen, dass das Bällefangen wieder in Fleisch und Blut übergeht. Aber wir haben gute Trainingsmöglichkeiten dafür."

TAG24: Woher kam die Idee, doch wieder mit dem Spielen anzufangen?

Zoller: "Ich bin ja Papa eines sechsjährigen Sohnes, der war letztes Jahr in Düsseldorf erstmals zuschauen. Und er kennt halt die Geschichten so ein bisschen von früher. Ich hatte immer den Gedanken, dass es doch cool wäre, wenn er mich auch noch mal mit Helm spielen sehen könnte. Irgendwie habe ich den Gedanken nicht mehr weggekriegt. Ich bin auch so ein Mensch, ich brauche immer ein Ziel, um Sport zu machen. Mir fällt es sehr schwer, ohne ein konkretes Ziel ins Fitnessstudio zu gehen."