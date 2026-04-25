Traditionsduell gegen Leipzig: Erste Reihe der Monarchs im Fokus

Leipzig - Aus Versehen oder kleine Provokation? Schaut man auf den Spielplan auf der Homepage der Leipzig Lions, so ist der Gegner für den heutigen Samstag (15 Uhr) als einziger ausgelassen. Vermutlich eher das Erste, denn die Messestädter werben seit geraumer Zeit für das Highlight-Spiel: die Dresden Monarchs zu Gast beim Sachsen Bowl.

Traditionen müssen gepflegt werden: In der Vorbereitung wird der Sachsen Bowl zwischen Dresden und Leipzig ausgespielt. © Jörg Meißner

Auch deswegen erwartet Greg Seamon (70) ein "energisches Publikum und ein mitreißendes Spiel". Der Headcoach der Monarchs vermutet:

"Ich denke, dass sie aufgeregt sind, im positiven Sinne. Sie promoten das Spiel intensiv, auf dem Platz werden sie kein bisschen weniger Intensität investieren. Sie werden gut vorbereitet sein, genauso wie wir. Es wird jede Menge Ehrgeiz auf beiden Seiten zu sehen sein, es geht ja auch um ein bisschen was."

Nämlich um die inoffizielle Sachsenmeisterschaft, die sich die Monarchs in den vergangenen beiden Testspielen 2025 und 2023 sicherten.

Die erste Reihe spielte dabei immer nur wenig oder gar nicht, dieses Mal im Sportpark Ugi in Markkleeberg sollen Rocky Lombardi (27) & Co. immerhin eine Halbzeit ran. Vor einer Woche gegen Straubing waren es nur zwei Drives im ersten Viertel.