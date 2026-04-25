Traditionsduell gegen Leipzig: Erste Reihe der Monarchs im Fokus
Leipzig - Aus Versehen oder kleine Provokation? Schaut man auf den Spielplan auf der Homepage der Leipzig Lions, so ist der Gegner für den heutigen Samstag (15 Uhr) als einziger ausgelassen. Vermutlich eher das Erste, denn die Messestädter werben seit geraumer Zeit für das Highlight-Spiel: die Dresden Monarchs zu Gast beim Sachsen Bowl.
Auch deswegen erwartet Greg Seamon (70) ein "energisches Publikum und ein mitreißendes Spiel". Der Headcoach der Monarchs vermutet:
"Ich denke, dass sie aufgeregt sind, im positiven Sinne. Sie promoten das Spiel intensiv, auf dem Platz werden sie kein bisschen weniger Intensität investieren. Sie werden gut vorbereitet sein, genauso wie wir. Es wird jede Menge Ehrgeiz auf beiden Seiten zu sehen sein, es geht ja auch um ein bisschen was."
Nämlich um die inoffizielle Sachsenmeisterschaft, die sich die Monarchs in den vergangenen beiden Testspielen 2025 und 2023 sicherten.
Die erste Reihe spielte dabei immer nur wenig oder gar nicht, dieses Mal im Sportpark Ugi in Markkleeberg sollen Rocky Lombardi (27) & Co. immerhin eine Halbzeit ran. Vor einer Woche gegen Straubing waren es nur zwei Drives im ersten Viertel.
Für die Lions geht es gegen die Dresden Monarchs um so einiges
"Straubing kam mit so wenig Spielern, dass es sich für mich nicht gut angefühlt hat, sie lange auf dem Feld zu lassen. Aber sie brauchen bis Braunschweig Spielpraxis", blickt Seamon bereits auf den Saisonstart zwei Wochen später.
Dann starten auch die Lions gegen die Minden Wolves in ihre zweite Saison als Zweitligist.
Auch für sie ist der Sachsen Bowl die Generalprobe. "Rational betrachtet ist das ein Spiel, in dem wir viel lernen wollen. Es wird ein Härtetest. Wenn wir halbwegs mithalten können, können wir zufrieden sein", gibt Arn Mazomeit zu.
Der Defensive Lineman der Messestädter, der auch einer der Teamkapitäne sowie für die Pressearbeit zuständig ist, hofft auf jede Menge Fans, und: "Als Spieler gehst du trotzdem in das Spiel und willst gegen die großen Dresdner gewinnen."
Titelfoto: Jörg Meißner