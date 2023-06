Braga soll bei den Monarchs für mehr Breite sorgen: "Weniger ausrechenbar werden"

Hayden Braga (24) ist die neueste Waffe im Wide-Receiver-Corps der Monarchs. © Lutz Hentschel

Denn das ist eine der Lehren, die das Trainergespann um Paul Alexander (63) aus den ersten beiden Spielen und vor allem aus der Heimpleite gegen die Berlin Rebels gezogen hat.

Sieben Touchdowns haben die Monarchs bis dato aus der Luft erzielt, sechsmal hieß der Empfänger Austin Mitchell (24).

Der US-amerikanische Wide Receiver ist bisher die große Entdeckung der Saison. Logisch aber, dass sich die nächsten Gegner auch auf ihn einstellen. "Austin hat unsere Erwartungen mehr als erfüllt.

Aber, um in dieser Saison auch langfristig erfolgreich zu sein, müssen wir die Last auf mehrere Schultern verteilen, um so auch weniger ausrechenbar zu werden", erklärt daher Headcoach Alexander.