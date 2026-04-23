Der Beste aus Spanien: Monarchs angeln sich neuen Receiver

Dresden - " Buenos Días" ist wohl bei den Dresden Monarchs morgens im Trainingszentrum inzwischen häufiger zu hören. Vergangene Woche kam mit O-Liner Mikel Gómez Barroso (29) der dritte Spanier für die neue Saison. Seit gestern trainiert Nummer vier mit: Agustin Do Eyo (24).

Am Mittwoch trainierte der neue Receiver Agustin Do Eyo (24) bereits bei den Monarchs mit. © Robby Wendrock

Der Receiver spielte bis vor zwei Wochen noch bei den L'Hospitalet Pioners in der obersten spanischen Liga LNFA, mit denen er gerade so den Abstieg verhindern konnte. Ohne ihn wäre das den Katalanen wohl nicht gelungen.

Zwar lassen sich von der spanischen Liga nur spärliche Informationen finden, das aber schon: Im letzten und entscheidenden Spiel gegen das Spitzenteam Terrassa Reds machte der 24-Jährige drei Touchdowns zum 25:20-Sieg.

Do Eyo ist damit der beste Passempfänger der abgelaufenen Saison, machte in acht Spielen zwölf Touchdowns sowie eine Two-Point-Conversion für insgesamt 74 Punkte. Laut Monarchs kam er auf 31 Receptions für 602 Yards und erzielte 85 Prozent der Touchdowns seines Teams, 81 Prozent der Punkte sowie 45 Prozent der Offense-Yards.

Jetzt soll der 1,83 Meter große und 84 Kilogramm schwere Vollathlet neben Landsmann Jordi Torrededia (23), Montigo Moss (23), Janne Särkelä (27), Anthony Tittel (21) & Co. zu einer wichtigen Waffe für Quarterback Rocky Lombardi (27) werden.