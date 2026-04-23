Der Beste aus Spanien: Monarchs angeln sich neuen Receiver
Dresden - "Buenos Días" ist wohl bei den Dresden Monarchs morgens im Trainingszentrum inzwischen häufiger zu hören. Vergangene Woche kam mit O-Liner Mikel Gómez Barroso (29) der dritte Spanier für die neue Saison. Seit gestern trainiert Nummer vier mit: Agustin Do Eyo (24).
Der Receiver spielte bis vor zwei Wochen noch bei den L'Hospitalet Pioners in der obersten spanischen Liga LNFA, mit denen er gerade so den Abstieg verhindern konnte. Ohne ihn wäre das den Katalanen wohl nicht gelungen.
Zwar lassen sich von der spanischen Liga nur spärliche Informationen finden, das aber schon: Im letzten und entscheidenden Spiel gegen das Spitzenteam Terrassa Reds machte der 24-Jährige drei Touchdowns zum 25:20-Sieg.
Do Eyo ist damit der beste Passempfänger der abgelaufenen Saison, machte in acht Spielen zwölf Touchdowns sowie eine Two-Point-Conversion für insgesamt 74 Punkte. Laut Monarchs kam er auf 31 Receptions für 602 Yards und erzielte 85 Prozent der Touchdowns seines Teams, 81 Prozent der Punkte sowie 45 Prozent der Offense-Yards.
Jetzt soll der 1,83 Meter große und 84 Kilogramm schwere Vollathlet neben Landsmann Jordi Torrededia (23), Montigo Moss (23), Janne Särkelä (27), Anthony Tittel (21) & Co. zu einer wichtigen Waffe für Quarterback Rocky Lombardi (27) werden.
Bei den Dresden Monarchs schwärmt man vom neuen Receiver
"Agustin ist ein extrem produktiver Receiver, der in Spanien eine dominante Rolle gespielt hat. Seine Vielseitigkeit und sein Impact auf die Offense machen ihn für uns sehr interessant", meint Robert Cruse (51).
Der Offense Coordinator klärt über den Stellenwert des Neuen auf: "Er hat in der gerade abgelaufenen Saison gezeigt, dass er Spiele entscheiden kann. Die Zahlen sprechen für sich – wir sehen in ihm einen echten Playmaker."
Schon am Samstag (15 Uhr) bei der Generalprobe gegen die Leipzig Lions könnte Do Eyo sein Können unter Beweis stellen.
"Die GFL ist eine sehr starke Liga und bei den Monarchs hat man Großes vor. Ich brenne darauf, meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen", erklärt der Receiver.
Titelfoto: Robby Wendrock