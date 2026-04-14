Schließt dieses Kraftpaket gleich mehrere Lücken bei den Monarchs?

Dresden - Die Konkurrenz auf dem Spielermarkt ist wohl so hoch wie nie. Gleich mehrere Ligen kämpfen um eine begrenzte Anzahl von Akteuren - gerade wenn es um bestimmte Personengruppen geht. Auch deswegen haben die Dresden Monarchs lange nach einem Offensive Lineman gesucht. Jetzt sind sie fündig geworden.

Kraftpaket Mikel Gómez Barroso (29, Nummer 74) war zuletzt in der obersten spanischen Liga bei den Gijon Mariners aktiv. © privat

Mikel Gómez Barroso (29) heißt das neue Kraftpaket und ist nach Jordi Torrededia (23) und Lucas Masero (26) der dritte Spanier im Kader der Königlichen für die neue Saison.

"Ich habe schon von meinen spanischen Landsleuten gehört, wie positiv verrückt die Fans in Dresden sind und welchen Spaß es macht, vor ihnen zu spielen. Ich freue mich riesig drauf und hoffe, dass ich einen großen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen kann", erklärt der 29-Jährige.

Barroso spielte unter anderem bereits in der European League of Football (ELF) bei den Barcelona Dragons und den Prague Lions, besitzt eine Rugby- und Karate-Vergangenheit, die sich "in seinem Spiel bemerkbar" machen soll, so Erik Keil (40).

Der O-Line-Coach und Special-Teams-Coordinator meint: "Mikel bringt mit seiner Körpergröße und seinem Gewicht jede Menge Kompaktheit und physische Präsenz aufs Feld, die uns sehr guttun wird. Er hat in den vergangenen Jahren sehr viele Erfahrungen gesammelt, weswegen er definitiv eine Verstärkung für uns ist."