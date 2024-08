Dresden Monarchs packen Harpune aus: Paderborner Dolphins demontiert!

Dresden - Am Samstagnachmittag ging es für die Dresden Monarchs bei sommerlichen 28 Grad auf Delfinjagd. Im letzten Heimspiel im Stadion an der Bärnsdorfer Straße wurden die Dolphins aus Paderborn mit leeren Händen nach Hause geschickt.

Im letzten Spiel im Stadion Bärnsdorfer Straße gelang den Monarchs ein beeindruckender Heimsieg. © Lutz Hentschel

Zunächst erhielten die Dolphins den Ball, mussten ihren ersten Drive allerdings aufgrund der ab Sekunde eins hellwachen Defense der Monarchs mit einem Punt beenden. Fortan packten die Jungs aus Dresden die Harpune aus.

So gelang bereits in der ersten Ballbesitz-Phase der erste Touchdown durch Quarterback Brock Domann höchstpersönlich. Extrapunkt war ebenfalls gut und so stand es Mitte des ersten Quarters 7:0 für die Monarchs, die fortan weiter mit harter Hand auf eigenem Territorium regierten.

Anders als bei Delfinen in freier Wildbahn haperte es bei der Kommunikation der Dolphins aus Paderborn an allen Ecken und Kanten. Wenn überhaupt etwas Gefahr in der Offense aufkam, dann durch Runningback Joshua Breece oder Receiver Felix Blissenbach. Ansonsten war die Defense der Monarchs - bekanntermaßen - eine Wand.

Ein harter Tackle von Janek Strietzel an der Außenlinie im dritten Versuch der Paderborner besiegelte den nächsten Turnover, der erneut in einem Touchdown endete: Ein weiter Pass von Domann auf Widereceiver Ricky Smalling, der sich im eins gegen eins in der Endzone durchsetzte und den Ball aus der Luft pflückte. 14:0.

Nach einem Lauf von Runningback Nico Barrow im vierten Versuch kurz vor der Endzone schraubten die Monarchs die Führung im zweiten Quarter zunächst auf 20:0 (Extrapunkt wurde geblockt) und nach einem weiteren Durchmarsch von Quaterback Domann auf 27:0.

Die ersten 24 Minuten glichen einer wahren Demontage.