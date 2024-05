Dresden Monarchs: Rekord auf großer Bühne Rudolf-Harbig-Stadion?

Dresden - Leicht zu beeindrucken ist Greg Seamon (68) mit Sicherheit nicht. Schließlich hat er schon in Stadien mit über 100.000 Zuschauern gearbeitet, wie der Coach der Dresden Monarchs bereits im exklusiven TAG24-Interview verriet. Trotzdem wird das erste Heimspiel der GFL-Saison für ihn und sein Team etwas ganz Besonderes.

Headcoach Greg Seamon (68) hofft auf volle Tribünen zum Sparkassen Gameday im Rudolf-Harbig-Stadion. © Lutz Hentschel

Denn die Monarchs zieht es mal wieder ins Rudolf-Harbig-Stadion. Zum Heimspielauftakt am 26. Mai (15 Uhr) kommt der Rekordmeister New Yorker Lions Braunschweig in das größte Stadion der Landeshauptstadt.



"Das Stadion ist wundervoll, die Atmosphäre kann vor dem Spiel sehr motivierend sein. Ich bin aufgeregt, weil schon etwas mehr als 1000 Fans in unserem Trainingszentrum eine großartige Atmosphäre schaffen", erklärt Seamon.

"Das wird hier noch um einiges verstärkt. Ich werde es sicherlich genießen, genauso wie die Spieler und die Fans."

Wichtig ist aber am Ende, so der Coach, was auf dem Platz passiert. Und damit zum Sparkassen Gameday alles bereit ist, muss Schwerstarbeit geleistet werden. Denn tags zuvor findet das Sachsenpokalfinale zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue statt.

Deswegen kann erst danach mit dem Linienziehen etc. begonnen werden. Auf besonders schöne Endzonen-Bemalungen wird aufgrund des Zeitdrucks verzichtet. "Es ist, wie es ist. Die Crew ist bereit und muss diese sportliche Herausforderung annehmen", sagt Monarchs-Präsident Sören Glöckner (57).