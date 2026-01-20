Ein Model und ein harter Hund: Monarchs mit weiteren Rückkehrern

Dresden - Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Während andere Clubs mit Geld um sich schmeißen, um im Kampf um den GFL Bowl 2026 im Rudolf-Harbig-Stadion aufzunehmen, setzen die Dresden Monarchs weiter auf Personal, das bereits gezeigt hat, dass es finalwürdig ist.

Kein Kind von Traurigkeit: Logan Mobelini (23, M.) packt ordentlich zu. © Lutz Hentschel

Neben all den deutschen Akteuren, die bereits von den Königlichen vorgestellt wurden und noch werden, die alle auch hier ihre Erwähnung verdient hätten, wurden schon vier Rückkehrer vorgestellt.

Mit Logan Mobelini (23) und Jason Denneboom (24) sind es seit dem heutigen Dienstag bereits sechs.

"Der Weg, den wir vergangene Saison eingeschlagen haben, ist nicht nur eine hohle Phrase. Für die Dresden Monarchs spielt Nachhaltigkeit eine sehr große Rolle", macht Martin Schmidt (37) klar.

Der Defense Coordinator der Monarchs unterstreicht: "Wir wollen mit Spielern langfristig zusammenarbeiten, vor allem wenn sie unter Beweis gestellt haben, wie wichtig sie für uns sein können. Beide kennen unsere Defense und wissen, was wir spielen wollen."