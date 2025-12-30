Zwei Monarchs-Rückkehrer! Aber was wird aus Miller und Hudson?

Dresden - Zahlen, die beeindrucken: Zusammen haben sie 34 Touchdowns in 15 Spielen erzielt, allein Tyler Hudson (25) kam auf 28. Der Receiver war das Lieblingsziel von Quarterback Justin Miller (28), der insgesamt 49 Touchdowns warf und für sechs selbst lief. Können die Dresden Monarchs 2026 wieder auf beide bauen?

Justin Miller (28, l.) und Tyler Hudson (25, r.) waren die Gesichter der Monarchs-Offense. © Lutz Hentschel

Beide hatten bekundet, wiederkommen zu wollen. Allerdings hatte Miller bereits angedeutet, dass seine Frau ein deutliches Wort mitzureden hat. Und TAG24 weiß, quasi nicht nur sie.

Denn das Paar bekommt im Mai sein drittes Kind, ein Auslands-Engagement des Quarterbacks ist damit quasi erst einmal ausgeschlossen.

Ein anderer Quarterback muss her, ebenso wohl ein Top-Receiver. Denn Hudson hofft, in das NFL-Programm der Cleveland Browns aufgenommen zu werden. Dort hatte der 25-Jährige zuletzt zur Probe trainiert. Eine Entscheidung fällt im Frühjahr.

Umso besser, dass die dritte Touchdown-Maschine der vergangenen Saison jetzt unterschrieben hat: Running Back Tofunmi Lala (23). 1274 Yards bei 187 Läufen und 15 Touchdowns erlief der Brite in 15 Spielen, hinzu kamen 40 Catches für weitere 372 Yards und sechs Touchdowns - noch lange nicht genug:

"Die Coaches haben mir vergangene Saison die Chance gegeben, mich zu beweisen, und ich glaube, ich bin noch lange nicht auf dem Level angekommen, was ich zu leisten imstande bin", macht Lala klar.