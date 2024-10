Ein Neuer vorm Finale: Monarchs holen Ersatz für einen Verletzten

Dresden - Finalwoche für die Dresden Monarchs ! Der GFL Bowl am Samstag wirft seine Schatten immer mehr voraus, ein letztes Mal nach einer anstrengenden Saison heißt es für die Königlichen, sich für den Erfolg zu strecken.

Einstimmung aufs Finale: Beim Sponsor durften sich die Monarchs die Bäuche vollschlagen. © PR Dresden Monarchs

Headcoach Greg Seamon (69) will dafür aber keine neuen Wege gehen.

"Wenn du etwas änderst, dann mangelt es dir an Selbstvertrauen. Ich fühle das aber nicht und ich will auch nicht, dass die Spieler so etwas fühlen", erklärte er schon nach dem Halbfinal-Erfolg gegen die Hildesheim Invaders.

"Also machen wir alles so wie immer, denn es hat gut funktioniert. Wir behalten unsere Routinen bei. Jede Woche hat einen neuen Gameplan und ein paar Überraschungen, aber auch das ist nichts Neues."

Warum sollen sie auch? Im Laufe der Saison haben sich die Monarchs immer mehr gesteigert.

"Nach dem Ausscheiden im Halbfinale im letzten Jahr sind wir dieses Jahr vielleicht noch mit mehr Hunger rangegangen", meinte Running Back Yazan Nasser (27) beim GFL-Livetalk.