20.02.2024 11:01 Er war beim NFL-Draft! Monarchs haben Mitchell-Ersatz gefunden

Fast wäre Ricky Smalling in der NFL gelandet. In der neuen Saison soll er bei den Dresden Monarchs für jede Menge Punkte in der GFL sorgen.

Von Jens Maßlich

Dresden - Die Fußstapfen, die Austin Mitchell (25) hinterlassen hat, sind groß. Doch er soll sie ausfüllen: Die Dresden Monarchs haben mit Ricky Smalling (25) einen neuen Wide Receiver gefunden. Austin Mitchell (25, r.) war der Punktegarant der vergangenen Saison. Seine Fußstapfen sind groß. © Lutz Hentschel Mitchell war der Punktegarant der Königlichen in der vergangenen GFL-Saison, doch seine Dienste sind dieses Jahr in der European League of Football (ELF) bei den Paris Musketeers gefragt. 20 Touchdowns in zwölf Spielen, nur ein Spieler hatte mehr. Dazu kommen 94 Receptions für 1627 Yards. Zahlen, die beeindrucken. Doch die Monarchs-Coaches sind sich sicher, dass Smalling diese Lücke füllen kann. Dresden Monarchs Monarchs angeln sich ein US-Kraftpaket für die Defense "Ricky bringt alles mit, was wir auf der Position des Wide Receivers gesucht haben. Er hat vor seiner Verletzung bewiesen, was er zu leisten imstande ist. Wir sind zuversichtlich, dass er dieses Niveau wieder erreichen wird", erklärt Headcoach Greg Seamon (68). Bereits in der Highschool soll der Neue mit außergewöhnlichen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Anschließend zog es ihn zu einer BIG TEN Universität nach Illinois. Neben Smalling haben die Dresden Monarchs auch einen Tight End verpflichtet Ricky Smalling (25, r.) hat im College groß aufgetrumpft, weswegen er sogar für den NFL-Draft nominiert wurde. © IMAGO/USA TODAY Network Von 2017 bis 2019 trumpfte der 1,86 Meter große und 94 Kilogramm schwere Vollathlet in der Division I in 30 Spielen groß auf. 88-mal fing er den Ball für 1141 Yards und acht Touchdowns. 2019 endete seine Saison nach einer Verletzung vorzeitig. Trotzdem wurde der heute 25-Jährige für den NFL-Draft 2023 nominiert. Für einen Platz in der stärksten American-Football-Liga der Welt reichte es aber nicht. Dresden Monarchs Neues Powerpaket und ein bitterer Abgang bei den Monarchs "Ricky ist hoch motiviert, wieder seine Leistungen bei den Monarchs abzurufen", erklärt sein Headcoach, der in der neuen Saison auch einen neuen Tight End zur Verfügung hat. Auch Ethan Janto (23) wird die Offense der Monarchs verstärken. Mit 1,94 Meter und 106 Kilogramm bringt er die richtigen Maße mit. Zuletzt war er an der Simon Fraser University in der Division II unterwegs. Seamon: "Wir haben einen erfahrenen Tight End gesucht, den haben wir mit Ethan gefunden. Er wird uns mit seiner College-Erfahrung weiterhelfen"

