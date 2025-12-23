Europa-Spitze! In dieser Kategorie übertrumpfen die Monarchs den ganzen Kontinent

Dresden - Der GFL Bowl 2025 hat eindrucksvoll gezeigt, wie Football-verrückt die sächsische Landeshauptstadt ist. Folgerichtig bleibt das Mega-Event auch im kommenden Jahr hier . Jetzt beweist selbst der Blick auf die blanken Zahlen: Dresden und seine Monarchs sind in Europa das Nonplusultra, wenn es um den Vollkontaktsport geht.

Monarchs-Boss Jörg Dreßler (r.), hier mit Headcoach Greg Seamon nach dem GFL Bowl, freut sich über die Entwicklung des Klubs. © Lutz Hentschel

1309 Vereinsmitglieder haben die Königlichen inzwischen - und damit offenbar mehr als jede andere Anlaufstelle vom Atlantik bis zum Ural.

"Nach viel Recherche und allen Infos, die wir dabei finden konnten, haben wir auf unserem Kontinent keinen anderen Football-Klub mit mehr Mitgliedern gefunden", erklärte Monarchs-Geschäftsführer Jörg Dreßler in einer Pressemitteilung vom Dienstag.

Zum Vergleich: Der aktuelle GFL-Champion und inzwischen vierfache Seriensieger aus Potsdam hat nach eigenen Angaben "nur" etwas mehr als 400 Mitglieder.

Die sind mit 420 Kindern und Jugendlichen allein im Dresdner Nachwuchsbereich zu finden.

"Wir sind wahnsinnig dankbar und es bestätigt alle, die jeden Tag so unglaublich viel Arbeit und Herzblut in den Verein stecken, dass der eingeschlagene Weg genau richtig ist", so Dreßler weiter.