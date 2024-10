Experte Motzkus erklärt: So können die Monarchs den Titel holen

Die Dresdner Defense muss Quarterback Jaylon Henderson (27, M.) zu fassen bekommen. © Leo Ziems

TAG24: Stehen die beiden besten Teams im Finale?



Motzkus: "Über den Saisonverlauf würde ich das so sehen. Potsdam ist über die gesamte Saison ungeschlagen und selten in Bedrängnis gekommen. Dresden hatte einen holprigen Start, einige Verletzungsprobleme während der Saison. Trotzdem haben sie sich gesteigert und sind über ihre Stärken zum Erfolg gekommen. Sie haben eine sehr gute Defense, die ihnen Situationen eröffnet hat, auch enge Spiele zu gewinnen. In der Offense passieren wenig Fehler, man kann effektiv spielen und kommt über die mannschaftliche Geschlossenheit."

TAG24: Trotzdem sind die Royals klarer Favorit ...

Motzkus: "Im Spiel der Regular Season hat Dresden auch gesehen, dass man Potsdam in Schach halten kann. Die Special Teams der Monarchs sind deutlich besser organisiert. Die Royals brauchten die bisher nicht, weil sie eine sehr dominante Offense haben. Aber im Halbfinale hat man gesehen, dass nicht alles klappt und die Gegner sich auf diese Spielweise einstellen können. Dresden kennt das System und auch das Gefühl, mal enge Spiele zu entscheiden. Potsdam hatte bisher sehr wenig enge Spiele."

TAG24: Das Halbfinale Braunschweig gegen Potsdam sollte also als Blaupause dienen?

Motzkus: "Braunschweig hatte Potsdam trotz des existierenden Passspiels einigermaßen im Griff. Das zeigt, dass sie nicht unschlagbar sind. Die erste Garde von Potsdam ist sehr stark. Wenn sie aber mal nicht einen guten Tag haben, passieren Fehler. Mit einer guten Verteidigung kann man darauf reagieren. Wenn das Spiel eindimensional wird und fast alles nur über Jaylon Henderson läuft, dann hat Potsdam auch Schwierigkeiten, in der zweiten und dritten Reihe zu agieren. Sie müssen dann immer ins Risiko gehen. Wenn dann mal eine Two-Point-Conversion oder ein Punt nicht so laufen, dann bekommt der Gegner in guten Positionen den Ball und hat die Gelegenheit, sie an einen ungewohnten Punkt zu bringen."