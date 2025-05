Finanzspritze winkt! Monarchs wollen den nächsten Rekord

Henrik Oliver von Oehsen (h.) verspricht bei 14.000 Fans eine Nachwuchsspende der Sparkasse. Sören Glöckner (57, M.) freut's. © Lutz Hentschel

"Wir hatten letztes Jahr 12.600 Zuschauer. Wenn wir dieses Jahr auf die 14.000 kommen, machen wir als Ostsächsische Sparkasse noch 5000 Euro für den Nachwuchs locker. Wir wollen den nächsten Rekord", erklärte von Oehsen bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz der Königlichen Anfang Mai.

Etwas mehr als zwei Wochen ist das inzwischen her. Zwei Auswärtspartien sind bereits absolviert und gewonnen.

Am Sonntag (15 Uhr) steht für den Vorjahresfinalisten das erste Heimspiel der Saison an - der traditionelle Sparkassen Gameday.

"Die Silberhochzeit ist rum, jetzt sind es 26 Jahre. Der erste Heimspieltag hat ja mittlerweile Tradition im Rudolf-Harbig-Stadion. Normalerweise ist das ja der einzige Spieltag hier im Stadion, umso schöner wäre es, wenn es nicht der einzige in dieser Saison bleibt", so von Oehsen mit Blick auf den Sonntag und das GFL-Finale am 11. Oktober ebenfalls im Rudolf-Harbig-Stadion.