Zuschlag für Dresden! Stadion krallt sich dieses Mega-Finale

Dresden - Warum etwas ändern, wenn es einfach nur perfekt ist? Der GFL Bowl 2025 hat bisher alles Dagewesene bei Weitem übertroffen, war die beste Werbung für den American Football und für die sächsische Landeshauptstadt. Logisch, dass Liga und Verband wieder zurück nach Dresden wollten.

Weit über 20.000 Fans haben im Rudolf-Harbig-Stadion ein spannendes Endspiel erlebt und mitgestaltet. © Lutz Hentschel

Weit über 20.000 glückliche und friedliche Fans im Rudolf-Harbig-Stadion, ein spannendes und top besetztes Spiel sowie eine gigantische Party rundherum: Das Finale um die Deutsche Meisterschaft zwischen den Dresden Monarchs und den Potsdam Royals Mitte Oktober hat Maßstäbe gesetzt, die die German Football League (GFL) und der American Football Verband Deutschland (AFVD) mindestens mal wiederholen wollen.

Und weil Dresden sowie der US-Sport einfach zusammenpassen, hat man sich mit der Stadionbetreibergesellschaft und der Stadt für 2026 als Finalspielort geeinigt.

"Wir freuen uns außerordentlich, dass der GFL Bowl erneut im Rudolf-Harbig-Stadion ausgetragen wird. Diese Entscheidung ist ein starkes Signal für Dresden als Sportstadt und ein Vertrauensbeweis in die Qualität unseres Stadions und unseres gesamten Teams", zeigt sich Stadionmanager Ronald Tscherning zufrieden.

Er gesteht: "Die Zusammenarbeit zwischen dem AFVD, der Landeshauptstadt Dresden und dem Stadion war beispielhaft."