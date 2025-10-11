Royals gelingt Three-peat im GFL Bowl, Monarchs verlieren "Finale daheeme"!

GFL Bowl im Liveticker: Die Dresden Monarchs haben das "Finale daheeme" gegen die Potsdam Royals um die deutsche Football-Meisterschaft verloren.

Von Florian Mentele, Jens Maßlich

Dresden - Aus der Traum vom "Sieg daheeme"! Die Dresden Monarchs haben den GFL Bowl gegen die Potsdam Royals mit 23:33 nach einer spektakulären Partie verloren. Die Königlichen aus Sachsen sind im Tal der Tränen, während den Brandenburgern damit der Three-peat gelingt.

Kein Abtasten, keine Langeweile - es ging vor der Rekord-Kulisse im Rudolf-Harbig-Stadion vor mehr als 22.000 Zuschauern direkt zu Sache. Kopf an Kopf schraubten beide Teams an ihrer Zahl auf der Anzeigetafel, für das erste Highlight sorgte Royals-Receiver Emanuel Bakare mit einem Touchdown-Lauf über mehr als 70 Yards inklusive 2-Point-Conversion. Doch kurz darauf fingen die Dresdner eine Interception ab, belohnten sich in Person von Aaron David Perez und legten ebenfalls zwei Zähler drauf. So ging es weiter hin und her - bis die Monarchs eine Sekunde vor der Pause erstmals selbst in Führung gehen konnten. Nach der Halbzeitshow von Glasperlenspiel drehte das Momentum aber wieder, vor allem ein Turnover on Downs kurz vor der gegnerischen Endzone tat der Seamon-Truppe sehr weh und rächte sich schließlich. Dass dann auch noch Quarterback Miller ausfiel und Ersatz McDowell patzte, passte leider ins Bild des letzten Viertels und besiegelte die Pleite. In unserem TAG24-Liveticker könnt ihr alle Highlights noch einmal nachlesen!

Die Potsdam Royals feierten ihren dritten Titel am Stück. © Julien Röder

20.30 Uhr: Florian Zur Nieden hat die Erfahrung genossen

Defensive Back Florian Zur Nieden konnte dem Duell im Rudolf-Harbig-Stadion trotz Niederlage einiges abgewinnen, wie er auf der Pressekonferenz schwärmte. "Wir verlieren lieber vor dieser Kulisse als vor einer anderen. Auch wenn wir am Ende verloren haben, war das ein unglaubliches Event. Danke an alle Fans und Organisatoren", so der Monarchs-Spieler.

20.25 Uhr: Greg Seamon gratuliert den Potsdam Royals

"Ich fand es nicht so schön", scherzte der Headcoach der Dresden Monarchs auf der Pressekonferenz nach Spielende angesprochen auf das Mega-Event mit Top-Kulisse, meinte aber wohl ausschließlich den Spielverlauf. "Ich gratuliere den Royals, drei Titel hintereinander ist eine herausragende Leistung", fügte der 70-Jährige sofort an.

20.20 Uhr: Royals-Quarterback Xeaiver Bullock wird Final-MVP

Den Titel des wertvollsten Spielers im GFL Bowl räumen die Royals mit dem Triumph natürlich auch ab: Quarterback Xeaiver Bullock bekommt die Trophäe mit 272 Yards und drei Touchdowns bei einer Interception. "Wir bekommen so viel Unterstützung, die ganze Organisation leistet hervorragende Arbeit und wir haben einfach durchgezogen", sagte der Ballverteiler auf der Pressekonferenz.

20.04 Uhr: Vorbereitung zur Siegerehrung laufen

Die Monarchs haben sich schon ihre Medaillen und Handschläge zum Trost abgeholt, gleich werden die Royals geehrt. Auch die Pressekonferenz steht noch an, wir versorgen Euch hier noch mit weiteren Impressionen aus dem Rudolf-Harbig-Stadion.

Die Royals feiern ihren Sieg im Rudolf-Harbig-Stadion, während die Monarchs im Hintergrund getröstet werden. © TAG24/Florian Mentele

Nach Spielende: Die Fans im Rudolf-Harbig-Stadion feiern ihre Mannschaft hier trotz der letztlich maximal bitteren Niederlage frenetisch, da kann man nur den Hut ziehen. Die mitgereisten Potsdamer haben natürlich ohnehin ihren Spaß.

Potsdam Royals sind GFL-Champion 2025, Dresden Monarchs verpassen Heim-Triumph.

Ende: Das Spiel ist aus, der deutsche Football-Meister kommt zum dritten Mal in Folge aus Potsdam! Die Monarchs haben sich zwar lange mehr als tapfer geschlagen und hatten den Sieg in der eigenen Hand, doch am Ende liefen die entscheidenden Momente gegen die Hausherren.

47. Minute: Tofunmi Lala probiert es zwar, aber es reicht nicht. Die Monarchs müssen sich geschlagen geben, den Potsdam Royals gelingt der Three-peat!

47. Minute: Letzte Chance mit dem vierten Versuch und 26, sonst haben die Monarchs das Spiel verloren.

46. Minute: Fast freie Fahrt zum Anschluss-TD für die Monarchs, aber Wide Receiver Konstantin Stricker lässt den Ball fallen.

Potsdam Royals treffen Field Goal

45. Minute: Field Goal für die Royals! Potsdam nimmt den Kick und macht damit ein 2-Possession-Game draus.

Ersatz-Quarterback Clifton McDowell mit dem Fumble

44. Minute: Das darf doch nicht wahr sein! McDowell muss als Quarterback bei den Monarchs einspringen, weil es bei Miller mit der verletzten Hand nicht weitergeht. Und der Ersatzmann fumbled den Ball direkt für einen Turnover in der eigenen Hälfte. Jetzt wird es ganz schwer.

Potsdam Royals krallen sich kurz vor Schluss die Führung

43. Minute: TOUCHDOWN für die Potsdam Royals! Trotz großem Raumverlust nach einem Sack von Deshon Hall behält Bullock die Ruhe und setzt erneut Spiller mit einem langen Holz in die Endzone hervorragend auf rechts in Szene. Der Kick danach passt, der Meister führt kurz vor Schluss, die Monarchs müssen antworten.

41. Minute: Anschließend fängt Spiller aber einen weiten Pass von Bullock fast an der gegnerischen 30, es wird also brenzlig für die Dresdner.

41. Minute: Die Monarchs können die Royals gerade nicht stoppen, der amtierende Champion ist schon fast über die Hälfte, wird dann aber von einer Holding-Strafe gebremst.

38. Minute: 3rd&12 früh im Drive ist zu viel für die Monarchs, die den Ball wieder abgeben und jetzt auf ihre Defense hoffen müssen.

37. Minute: Ronaldo Tomasello von den Royals muss behandelt werden, deswegen ist das Spiel gerade unterbrochen. Der Interception-König der Potsdamer droht, auszufallen.

Potsdam Royals gleichen mit Flipper-Touchdown aus

37. Minute: TOUCHDOWN für Potsdam! Ein Bullock-Pass wird zur Flipper-Kugel und landet irgendwie in den Armen von Bakare, der kaum noch anders kann, als in die Endzone zu laufen. Der PAT landet zwischen den Stangen, es herrscht wieder Gleichstand.

37. Minute: ...und der vierte Versuch glückt mit einem kurzen Pass durch die Mitte fürs First Down, die Royals sind in der Redzone.

37. Minute: Offenbar nicht, denn die Monarchs stoppen die Royals zumindest im Dritten. Es sieht aber so aus, als würden die Potsdamer jetzt wieder dafür gehen...

Ende 3. Viertel: Die Royals fegen aktuell über das Feld, werden dabei aber vom Viertelende kurz unterbrochen. Rächt sich der Fehler der Monarchs direkt?

Dresden Monarchs mit Turnover on Downs kurz vor der Endzone!

33. Minute: Keine Punkte für die Monarchs, Turnover on Downs! Inches fehlen den Dresdnern zum neuen Versuch, ein gutes Yard zum TD, doch der vierte Versuch misslingt.

32. Minute: Elf Yards fehlen den Monarchs noch, der dritte Versuch steht an. Dresden nimmt die erste Auszeit des zweiten Durchgangs.

31. Minute: Miller bedient Frey als bisherige Krönung eines starken Drives, die Dresdner sind in der Redzone der Royals.

Tyler Hudson (r.) und die Monarchs führen knapp. © Robert Michael/dpa

29. Minute: Starker Stopp der Monarchs! Sie schicken die Royals-Offense nach drei Versuchen direkt wieder auf die Bank und returnen den Punt dann auch noch an die gegnerische 43.

28. Minute: Miller läuft selbst, fängt sich einen harten Hit und bekommt trotzdem nicht das First Down, keine optimale Entscheidung des Quarterbacks. Auch den nötigen Rest an Yards erlaufen die Monarchs anschließend im Dritten nicht mehr und müssen den Ball damit punten.