Monarchs hungrig auf den Titel! Aber wer führt sie an?
Dresden - Noch einmal stärken, noch einmal im Training alles durchspielen ... In den vergangenen Tagen war bei den Dresden Monarchs noch einmal ordentlich Bewegung drin. Doch jetzt gilt's! Samstagabend (17 Uhr/DF1 im Free-TV und Livestream) steht der GFL Bowl an - das große Finale um die Deutsche Meisterschaft und den Pokal "Beule".
Die Erwartungen sind groß, denn das Endspiel verspricht ein absolutes Mega-Event zu werden. Mit den Potsdam Royals hat der amtierende Meister Heimrecht, aber knapp 18.000 der wohl 20.000 Fans werden es mit den Monarchs halten.
Es ist das Re-Match zum Vorjahresfinale, auch wenn es in Dresden keiner als solches oder gar als Revanche bezeichnen würde.
"Es wird vermutlich sehr physisch zugehen. Die Masse an Fans, die Emotionen, die ohnehin im Spiel sein werden, werden die Spieler extrem pushen", erklärt Monarchs-Headcoach Greg Seamon (70) vor dem Kracherduell.
Der US-Amerikaner erwartet ein Spiel der "Big Plays" - auf beiden Seiten. "Wir sind in der Lage, Big Plays zu generieren - auch wenn uns das im ersten Spiel diese Saison gegen sie nicht geglückt ist."
Die wichtigste Frage bei den Dresden Monarchs bleibt bis zum Kick-off offen
Aufseiten der Dresdner werden viele Augen und Hoffnungen auf Star-Receiver Tyler Hudson (25) gerichtet sein. 27 Touchdowns für 162 Punkte, keiner in der GFL kann diese Saison annähernd solche Statistiken aufweisen.
"Als ich bei den Monarchs unterschrieben hatte, war das Finale ganz klar das Ziel. Jetzt geht es darum, das zu gewinnen. Es gibt keine Option in meinem Plan, dieses Spiel zu verlieren!", macht der Star-Receiver klar.
Doch wer soll und kann ihn bedienen? Quarterback Justin Miller (27) - mit 42 Touchdown-Pässen und sechs Touchdowns MVP der Liga - fehlte im Halbfinale verletzt. Clifton McDowell (24) musste ran, kämpfte sich rein. Auch im Training wurde jetzt intensiv mit dem Ersatz gearbeitet. "Wir schauen bei Justin Tag für Tag", hielt sich Seamon bedeckt.
Für ordentlich Stärkung sorgte vorab noch einmal der obligatorische Team-Ausflug zum Sponsor Öz Nemrut Döner & Dürüm. Nur satt sind die Monarchs hoffentlich noch nicht, denn die "Beule" sucht nach zwei Jahren in Potsdam ein neues Zuhause!
Titelfoto: PR Dresden Monarchs/Mayvi Reloba Breto