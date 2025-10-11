Monarchs hungrig auf den Titel! Aber wer führt sie an?

Dresden - Noch einmal stärken, noch einmal im Training alles durchspielen ... In den vergangenen Tagen war bei den Dresden Monarchs noch einmal ordentlich Bewegung drin. Doch jetzt gilt's! Samstagabend (17 Uhr/DF1 im Free-TV und Livestream) steht der GFL Bowl an - das große Finale um die Deutsche Meisterschaft und den Pokal "Beule".

Beim Abschlusstraining wurde intensiv mit Clifton McDowell (24) gearbeitet. © Jörg Meißner

Die Erwartungen sind groß, denn das Endspiel verspricht ein absolutes Mega-Event zu werden. Mit den Potsdam Royals hat der amtierende Meister Heimrecht, aber knapp 18.000 der wohl 20.000 Fans werden es mit den Monarchs halten.

Es ist das Re-Match zum Vorjahresfinale, auch wenn es in Dresden keiner als solches oder gar als Revanche bezeichnen würde.

"Es wird vermutlich sehr physisch zugehen. Die Masse an Fans, die Emotionen, die ohnehin im Spiel sein werden, werden die Spieler extrem pushen", erklärt Monarchs-Headcoach Greg Seamon (70) vor dem Kracherduell.

Der US-Amerikaner erwartet ein Spiel der "Big Plays" - auf beiden Seiten. "Wir sind in der Lage, Big Plays zu generieren - auch wenn uns das im ersten Spiel diese Saison gegen sie nicht geglückt ist."