"Kleiner Super Bowl": Glasperlenspiel plant in Dresden eine Mega-Show

Glasperlenspiel tritt am Samstag, dem 11. Oktober, beim GFL Bowl im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden auf. Im TAG24-Interview spricht das Duo über seine Show.

Von Saskia Hotek

Dresden - Vor zehn Jahren standen Glasperlenspiel schon einmal im Rudolf-Harbig-Stadion auf der Bühne - damals noch als Vorband von Helene Fischer (41). Am Samstag kehren Carolin Niemczyk (35) und Daniel Grunenberg (36) an diesen Ort zurück. Dieses Mal als großer Show-Act beim GFL Bowl, dem Finale der Deutschen Meisterschaft im American Football. Im TAG24-Interview verraten die beiden, was die Zuschauer erwartet.

Glasperlenspiel wollen in Dresden für ordentlich Stimmung sorgen. © imago/Future Image Das Elektropop-Duo plant für Dresden etwas Großes: "Wir haben so eine Show in der Art noch nicht gespielt. Das ist so ein kleiner Super Bowl, sagen wir immer", erzählt Grunenberg. Seit knapp sieben Wochen bereiten sie die Show vor. Heute beginnen die Proben mit mehr als 120 Cheerleadern. "Wir machen ein paar Durchlaufproben und gucken, ob alles passt. Es ist sehr krass getaktet, weil es zeitlich nicht ausufern darf", so der Keyboarder. Gerade einmal 15 Minuten haben sie für ihre Halbzeitshow. Die Sängerin gibt auch schon einen kleinen Ausblick: "Es werden alle Hits in Special-Versionen dabei sein, natürlich auch 'Geiles Leben'." Ihr bisher größter Hit feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. "Es ist auf jeden Fall tanzbar. Wir hoffen, dass wir das ganze Stadion innerhalb dieser 15 Minuten dazu bringen, mit uns eine große Party zu feiern." Sie haben sich an den großen Acts orientiert, die sonst bei Football-Spielen in der Halbzeit auftreten - "natürlich im Kleinen", so Grunenberg. Sie wollen ein "Feuerwerk starten lassen", im wahrsten Sinne des Wortes. Pyrotechnik, aber "keine Bengalos", betont Niemczyk, soll zum Einsatz kommen.

2015 trat die Band schon einmal im Rudolf-Harbig-Stadion auf. © Thomas Türpe

Herausforderung: Nationalhymne

Carolin Niemczyk (35) sang bereits bei der Bundesliga-Eröffnung 2022 die deutsche Nationalhymne. © dpa/Uwe Anspach Es mache einen "Riesen-Unterschied", ob Glasperlenspiel vor Sport-Publikum oder auf einem Konzert oder Festival auftritt. "In erster Linie sind die Leute wegen des Sports da und finden nicht zwangsläufig deine Musik gut. Deshalb muss man sich, glaube ich, umso mehr anstrengen, wobei wir uns nicht verrückt machen", erklärt der 36-Jährige. Auf seine Ehefrau - die beiden sind seit 2024 verheiratet - wartet in Dresden noch eine weitere Aufgabe. Die frühere "Deutschland sucht den Superstar"-Jurorin singt vor dem Spiel die deutsche Nationalhymne. "Ich finde es irgendwie immer eine krasse Herausforderung, weil es auch schon viele gute Versionen gibt", findet sie. "Dann ist es natürlich auch super aufregend, weil es ein Text ist, den man eigentlich immer aus dem Effeff kann. Aber das kann ja auch so tückisch sein, gerade wenn man so aufgeregt ist. Man überlegt wirklich: 'Soll ich mir den Text jetzt nicht doch ausdrucken und ihn mir sicherheitshalber hinlegen?' Einfach nur zur Sicherheit, weil man wirklich Angst vor einem Sarah-Connor-Moment hat." Viele dürften sich daran erinnern, wie Connor 2005 in der ausverkauften Münchner Allianz-Arena "Brüh im Lichte" statt "Blüh im Glanze" sang. Ganz neu ist die Erfahrung, die deutsche Nationalhymne vor einem so großen Publikum zu singen, für die 35-Jährige nicht. Bei der Bundesliga-Eröffnung 2022 trat sie im Frankfurter Stadion auf. Damals wurde sie allerdings nicht gerade freundlich empfangen. Einige Fußball-Fans pfiffen während ihrer Performance. "Wir sind sehr gespannt, wie die Fans bei der GFL darauf reagieren", sagt ihr Ehemann lachend.

Glasperlenspiel will etwas Neues schaffen