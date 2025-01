Gleich zwei Ostkracher für die Monarchs in der Vorbereitung

Nach zwei Jahren steht wieder der traditionelle "SachsenBowl" in der Vorbereitung an. © Lutz Hentschel

Denn schon vor dem Saisonstart am 10. Mai in Hildesheim beziehungsweise dem ersten Heimspiel am 25. Mai im Rudolf-Harbig-Stadion wird es gleich zwei Möglichkeiten geben, die Königlichen in Augenschein zu nehmen.

Anders als in den Jahren zuvor sind gleich zwei Testspiele geplant, einmal allerdings auf fremdem Platz.

"Wir spielen dieses Jahr gegen gleich zwei befreundete Teams, damit wir uns sowohl auf Heim- als auch auf Auswärtsspiele vorbereiten können. Dadurch haben all unsere Spieler gleich zwei Gelegenheiten, sich für die lange und anstrengende Saison in den Fokus zu spielen. Außerdem können wir verschiedene Spielzüge unter Wettbewerbsbedingungen üben", begründet Monarchs-Headcoach Greg Seamon den Schritt.

Die erste Möglichkeit gibt's bereits am 12. April auf heimischem Boden. Erstmals nach zwei Jahren steht nämlich wieder der traditionelle "SachsenBowl" gegen die Leipzig Lions an.

Die Messestädter kommen als Meister der Regionalliga Ost und Aufsteiger in die GFL2 mit jeder Menge Rückenwind und Selbstvertrauen in die Landeshauptstadt. Kick-off im Heinz-Steyer-Stadion soll um 16 Uhr sein.