Spielplan steht: So starten die Monarchs in die neue Titelmission

Vergangene Saison kamen 12.637 Fans zum Sparkassen-Gameday ins Rudolf-Harbig-Stadion. © Lutz Hentschel

Denn bis es zum ersten Heimspiel am 25. Mai im Rudolf-Harbig-Stadion kommt, stehen zunächst zwei Auswärtsspiele an.

Los geht's am 10. Mai (16 Uhr) bei den Hildesheim Invaders. Eine Woche später rollt der Monarchs-Bus sogar noch ein ganzes Stück weiter.

Denn am 17. Mai (16 Uhr) steht gleich das zweite Auswärtsspiel hintereinander bei den Kiel Baltic Hurricanes an.

Erst an Spieltag drei sind die Königlichen in der Landeshauptstadt zu sehen. Beim traditionellen Sparkassen-Gameday am 25. Mai (15 Uhr) sind die Berlin Rebels zu Gast in Dresdens größtem Stadion - neben den Potsdam Royals nur eines von zwei Teams, dass die Monarchs vergangene Saison schlagen konnte.

Zum Vorjahres-Finalduell kommt es am 7. Juni (16 Uhr) im Heinz-Steyer-Stadion, ehe es zu den New Yorker Lions (14. Juni/16 Uhr) und gegen den Aufsteiger Düsseldorf Panther (22. Juni/16 Uhr) geht.