Aus Liebe wieder da: Monarchs mit einem Rückkehrer und einem Neuen
Dresden - Fast schon scheint es so, als müssten sich die Fans der Dresden Monarchs diese Saison an gar keine neuen Gesichter gewöhnen. Sechs internationale Rückkehrer wurden bereits vorgestellt - mit heute sind es sieben. Aber ein bisher unbekannter Name kam dann auch noch dazu.
Dániel Szabó (27) heißt der Neue, ist ein Offensive Lineman aus Ungarn, der mit seinen 27 Jahren inzwischen auf elf Jahre Erfahrung im American Football zurückblickt.
In den vergangenen sechs Jahren spielte das Kraftpaket in der ungarischen Liga sowie in der European League of Football (ELF) bei den Fehérvár Enthroners.
"Dániel bringt genau das mit, was wir für unsere O-Line brauchen. Er ist athletisch und schnell, gleichzeitig aber auch sehr stark und sehr hart in seinem Spiel. Damit passt er perfekt in unser Profil", erklärt O-Line-Coach und Special Teams Coordinator Erik Keil (40).
Szabó soll mit seinen 1,98 Metern und 128 Kilogramm Lücken für das Laufspiel reißen, gleichzeitig den Quarterback - der noch immer nicht gefunden ist - beschützen, damit es ordentlich mit Touchdowns klappt.
Für die soll auch der nächste Rückkehrer sorgen. Ethan Janto (25) kommt nach einem Jahr Pause zurück zu den Monarchs.
Ein US-Amerikaner kommt der Liebe zurück nach Dresden
Der 1,93 Meter große und 96 Kilogramm schwere Tight End spielte bereits 2024 in Dresden, seine damalige Verpflichtung könnte sich trotz längerer Verletzung (Schienbeinkopfbruch) als Glücksfall herausgestellt haben.
"Nur" 39 Catches für 451 Yards und zwei Touchdowns erzielte der US-Amerikaner in seiner ersten Saison.
Aber TAG24 weiß: Er hat sich in Dresden schwer verliebt. So sehr, dass er jetzt seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft in die sächsische Landeshauptstadt verlegt und nicht nur ein halbes Jahr bleibt.
"2024 war in meiner Karriere und auch privat ein ganz wichtiges Jahr. Ich habe in Dresden und bei den Monarchs mein Glück gefunden, deswegen bin ich unglaublich froh, dieses Jahr wieder für die Monarchs spielen zu dürfen. Ich liebe die Stadt, die Menschen und die Atmosphäre im Heinz-Field, außerdem haben wir noch einen Auftrag zu erfüllen", erklärt der 25-Jährige.
Er soll laut Offense Coordinator Robert Cruse (51) "mit seiner Erfahrung schnell zu einer wichtigen Säule im Team werden". In seiner ersten Saison hat er zumindest angedeutet, dass er das kann.
Titelfoto: Lutz Hentschel