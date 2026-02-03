Aus Liebe wieder da: Monarchs mit einem Rückkehrer und einem Neuen

Dresden - Fast schon scheint es so, als müssten sich die Fans der Dresden Monarchs diese Saison an gar keine neuen Gesichter gewöhnen. Sechs internationale Rückkehrer wurden bereits vorgestellt - mit heute sind es sieben. Aber ein bisher unbekannter Name kam dann auch noch dazu.

Platz schaffen ist eine der Aufgaben von Dániel Szabó (27, 2.v.r.). © IMAGO/Petra Kutasi

Dániel Szabó (27) heißt der Neue, ist ein Offensive Lineman aus Ungarn, der mit seinen 27 Jahren inzwischen auf elf Jahre Erfahrung im American Football zurückblickt.

In den vergangenen sechs Jahren spielte das Kraftpaket in der ungarischen Liga sowie in der European League of Football (ELF) bei den Fehérvár Enthroners.

"Dániel bringt genau das mit, was wir für unsere O-Line brauchen. Er ist athletisch und schnell, gleichzeitig aber auch sehr stark und sehr hart in seinem Spiel. Damit passt er perfekt in unser Profil", erklärt O-Line-Coach und Special Teams Coordinator Erik Keil (40).

Szabó soll mit seinen 1,98 Metern und 128 Kilogramm Lücken für das Laufspiel reißen, gleichzeitig den Quarterback - der noch immer nicht gefunden ist - beschützen, damit es ordentlich mit Touchdowns klappt.

Für die soll auch der nächste Rückkehrer sorgen. Ethan Janto (25) kommt nach einem Jahr Pause zurück zu den Monarchs.