Monarchs-Angstgegner als letzte Hürde vor dem Finale

Dresden - Auf zum Angstgegner! Nur noch ein Spiel trennt die Dresden Monarchs vom Finale um die Krone im deutschen American Football . Doch vor dem GFL-Bowl, den es live auf TAG24 zu sehen gibt, müssen die Königlichen am morgigen Samstag mal in Schwäbisch Hall bestehen.

Denn vor der Saison haben 15 Spieler und das Trainerteam die Einhörner in Richtung ELF zu den Stuttgart Surge verlassen.

In dieser Saison allerdings so knapp, wie lange nicht. Gleich drei Partien gegen Potsdam, Braunschweig und Dresdens Viertelfinalgegner Saarland Hurricanes gingen verloren.

Die Unicorns sind seit über zehn Jahren das Maß aller Dinge, haben schon fünfmal den Titel geholt, zuletzt in der vergangenen Saison. Außerdem gewannen sie inzwischen zwölfmal in Folge ihre Südstaffel.

In fünf Halbfinal-Anläufen zuvor wurden die Monarchs fünfmal von den Unicorns geschlagen - jeweils auswärts. Der letzte Sieg gegen die Haller gelang dagegen 2021 im Finale mit 28:19.

Unicorns-Sportdirektor Siegfried Gehrke (58, l.) und Monarchs-Geschäftsführer Jörg Dreßler (48, r.) schieben sich die Favoritenrolle gegenseitig zu. © Montage: IMAGO/Frank Baumert und Lutz Hentschel

"Die Unicorns sind in diesem Jahr verwundbar und nicht so dominant, wie noch in den Jahren zuvor", stellt auch Dresdens Defense-Coach Martin Schmidt (34) fest.

Geschäftsführer Jörg Dreßler (48) macht daher auch klar: "Hall ist der Favorit, trotzdem wäre für uns nach so einer Saison alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung."

Vorab schieben sich Teams die Favoritenrolle gegenseitig zu. Denn für Unicorns-Sportdirektor Siegfried Gehrke (58), dessen Sohn Starting-Quarterback ist, haben die Dresdner in dieser Saison die Nase vorn: "Wenn für beide Teams alles normal läuft, dann hat Dresden von der Qualität her den Vorteil auf seiner Seite. Wenn wir keinen Supertag erwischen und die Monarchs ihre Fähigkeiten abrufen, dann sollte es für sie reichen", sagte er im offiziellen Monarchs-Podcast.

Dresden hat auswärts in dieser Saison noch nicht verloren. Vor allem die Offense gehört zu dem Besten, was es in der Liga gibt. Gehrke: "Ich denke, ich trete niemandem zu nahe, wenn ich behaupte: Die Defense ist dieses Jahr nicht die Stärke der Monarchs. Uns ist schon klar, dass wir deren Offense nicht bei 14 Punkten halten können. Wir müssen schon selbst produzieren."

Spannend wird es ab 16 Uhr allemal!