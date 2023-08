Monarchs-Defense endlich in Form: "Stein ins Rollen bringen"

Dresden - Das war vor allem ein Sieg der Defense! Beim 24:7-Erfolg der Dresden Monarchs im Spitzenspiel gegen die New Yorker Lions Braunschweig war nicht viel Offensiv-Football geboten, weil beide Defensiv-Reihen ihren Job erledigten.

Lions-Quarterback Joshua Cartwright (26, v.) hatte einen schweren Stand. © Steffen Füssel

Die Dresdner noch ein bisschen besser. "Endlich konnten wir der Offense mal das zurückzahlen, was sie uns in der Vorrunde immer geholfen hat. Sie hat etwas gebraucht, in die Gänge zu kommen", freute sich auch Defense-Coach Martin Schmidt (34) über die Leistung seiner Jungs.

"Wir konnten damit endlich unseren Beitrag zum Sieg leisten. Großartiger Job!"

Die Defense sorgte vor 2260 Fans dafür, dass die starke Braunschweiger Offense überhaupt nicht ins Laufen kam - im wahrsten Sinne.

Denn der beste Running Back der Liga, D'wayne Obi (25), wurde kaltgestellt.

Den einzigen Braunschweiger Touchdown machte Defense-Spieler Alan Steinohrt (28) nach einem Fumble von Dresdens Quarterback Steven Duncan (25). Für die Monarchs punkteten Kicker Dylan Moghaddam (24) sowie die drei Receiver Hayden Braga (24), Tommy Wilson (21) und Austin Mitchell (24).

Obis Stärke war bekannt, die des neuen Lions-Quarterbacks nicht. Denn bis zum Aufwärmen war unklar, wer sie auf dem Feld anführen wird. Mit Joshua Cartwright (26) hatte Braunschweig eine echte Unbekannte mitgebracht.