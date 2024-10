Monarchs im Finale gegen Krösus Potsdam! Seamon will die Krönung mit den Königlichen

Essen - Es ist der letzte Akt einer kräftezehrenden Saison, aber er könnte größer nicht sein. Im Stadion an der Hafenstraße spielen am heutigen Samstag ab 17 Uhr (DF1) die zwei besten Teams der GFL die Krone um die deutsche American-Football-Meisterschaft aus.

Seitdem fegten die Brandenburger durch die Liga. Ende Juni 2024 mussten sich auch die Monarchs mit 19:40 im Stadion am Luftschiffhafen geschlagen geben . Eines der knapperen Spiele des Meisters. Zur Halbzeitpause stand es noch 7:6 für Dresden.

Die Dresden Monarchs treffen auf die Potsdam Royals, den in dieser Saison noch ungeschlagenen Titelverteidiger, der in den vergangenen zwei Jahren gesamt nur eine Niederlage kassierte - gegen die Monarchs Mitte Juni 2023 .

Es ist alles gesagt. Jetzt geht es für die Monarchs und Headcoach Greg Seamon (M.) um die deutsche Football-Krone. © Lutz Hentschel

Der Headcoach der Monarchs weiß, dass er und sein Team als Underdog in dieses Spiel gehen.

"Ich habe keine Wahl. Ich denke auch, dass das Sinn macht. Potsdam hat in zwei Jahren nur ein Spiel verloren, in dieser Saison noch gar keins. Sie sind der amtierende und ungeschlagene Meister. Sie sind Favorit, aber das ist genau einer der Gründe, warum wir dieses Spiel so gern spielen", erklärt der 69-Jährige.

"Ich denke, dass es schon besser ist, der Underdog zu sein. Das wird uns noch mehr motivieren. Wir haben in der Regular Season gegen sie verloren, nach einer Halbzeitführung. Es gibt also eine Menge, was uns für dieses Spiel antreibt."

Dresdens NFL-erfahrener Coach wird sein Team richtig eingestellt haben. Jetzt müssen es Brock Domann (26), Lamonte McDougle (25), Eric Seidel (34) & Co. in Essen nur noch auf den Platz bringen.

Seamon erwartet ein "sehr physisches" Spiel. "Beide Teams haben eine starke Offense und Defense. Turnover werden eine gewichtige Rolle spielen, auch Penaltys können in so einem Finale entscheidend sein. Wir wollen physisch und aggressiv, gleichzeitig aber auch diszipliniert spielen."

Für Spannung ist definitiv gesorgt. Und vielleicht setzt sich ja wie schon bei Dresdens bisher letzter Finalteilnahme 2021 wieder der Underdog aus der sächsischen Landeshauptstadt durch.