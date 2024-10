Monarchs-Holder Seidel will noch einmal den Pokal hochhalten

Eigentlich ist Eric Seidel (34) Receiver, doch der Rücken spielt aktuell nicht mit. © Lutz Hentschel

Neben Offensive Tackle Aaron Wahl (34) war nur Eric Seidel (34) vor elf Jahren bereits dabei. Beide begannen 2010 im Herrenbereich der Monarchs zu spielen.

"Er ist in der Jugend später dazugekommen. Vermutlich habe ich zusammen mehr Jahre auf dem Buckel, obwohl ich von August 2016 bis Ende 2019 eine Pause einlegen musste", scherzt Seidel.



Der 34-Jährige ist so etwas wie ein multifunktionales Schweizer Taschenmesser der Monarchs. Angefangen hatte er als Quarterback, schulte später zum Receiver um und ist jetzt Holder für Kicker Florian Finke (28).

"Ich bin noch Receiver, habe bis zur Sommerpause auch so trainiert. Seit dem Winter bin ich aber durch einen Bandscheibenvorfall etwas gehandicapt, habe im Team nur noch eine Rolle. Also war klar, dass ich zumindest als Holder das mache, was ich noch machen kann. Wenn ich so meinen Beitrag leisten kann, dann bin ich glücklich", gesteht Seidel.