Monarchs können beim Angstgegner befreit aufspielen

Schwäbisch Hall - Böse Erinnerungen an Anfang Oktober 2023 könnten wach werden, fällt der Team-Name Schwäbisch Hall Unicorns. So geschehen auch beim letztjährigen Headcoach Paul Alexander (64), der die Dresden Monarchs vergangenes Wochenende im Heinz-Steyer-Stadion besuchte.

Vergangenes Wochenende war Paul Alexander (64, l.) zu Gast. Er hat keine guten Erinnerungen an den nächsten Gegner. © Lutz Hentschel

"Ich kann das noch immer nicht so richtig glauben", sagte der US-Amerikaner, als er hörte, gegen wen die Königlichen am heutigen Samstag (17 Uhr/sportdeutschland.tv) spielen.

Vor einem Jahr schieden die Monarchs denkbar unglücklich - aber auch selbstverschuldet - in Hall im Halbfinale der Playoffs aus.

Doch dieses Mal wird einiges anders.



Denn statt - wie so oft in den vergangenen Jahren - Playoff-Schlachten zu schlagen, treffen beide Teams am Samstag im letzten Spiel der Regular Season aufeinander.

Die Unicorns haben mal wieder ihre Südstaffel gewonnen, die Monarchs sind von Platz zwei im Norden nicht mehr zu verdrängen.