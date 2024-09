Monarchs-Receiver Smalling macht klar: "Job ist noch nicht erledigt!"

Dresden - Nicht nur im VIP-Bereich des Heinz-Steyer-Stadions wurde am Samstag groß angerichtet, auch auf dem Platz roch es beim 27:13-Erfolg der Dresden Monarchs gegen die Hildesheim Invaders stark nach Essen. Denn die Königlichen stehen nach dem Halbfinal-Heimsieg im GFL-Bowl.

Als hätte Ricky Smalling (26) Seife am Trikot, bekam ihn Hildesheim nicht zu fassen. © Lutz Hentschel

Das Finale findet am 12. Oktober im Stadion an der Hafenstraße in Essen statt, für die Monarchs ist es die dritte Finalteilnahme nach 2013 und 2021.

Grundlage dafür war eine bockstarke Defense-Leistung mit allein sieben Quarterback-Sacks für Minus 37 Yards und eine Interception sowie jede Menge wichtige Tackles zur richtigen Zeit.



Da reichten in der Offense auch zwei Field Goals und drei Touchdowns - allesamt erzielt von Faktor Nummer zwei: Ricky Smalling (26).

"Das Finale bedeutet mir eine Menge. Es ist immer ein tolles Gefühl, aber der Job ist noch nicht erledigt. Wir werden den Abend genießen und dann geht es zurück an die Arbeit", erklärte der Matchwinner nach dem Spiel.

Sechsmal wurde der US-Amerikaner von Landsmann Brock Domann (26) für 118 Yards angeworfen, 50 Prozent davon veredelte er zu Punkten.