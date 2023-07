Monarchs schlagen gleich mehrfach zu: Das sind die Neuen

Dresden - Vier Wochen Pause sind vorbei, am Sonntag geht für die Footballer der Dresden Monarchs die Mission Titeljagd in die sechste Runde. Die Königlichen müssen bei den Paderborn Dolphins ran.

Ein Trio kommt von den Prag Lions. Zbynek (36, M.) und Miroslav (29, r.) Kysilka sind alte Bekannte. © Montage: IMAGO/Gawlik (3)

Offiziell wurde diese Mission zwar nie so genau ausgerufen, für Experten wie Roman Motzkus (53), der auch den German Bowl am 14. Oktober in Essen moderieren wird, sind die Dresdner trotzdem einer der großen Favoriten.

Dessen sind sich auch die Verantwortlichen der Monarchs bewusst, sonst hätten sie nur wenige Tage vor dem Transferschluss nicht noch einmal massiv in den Kader investiert.

Glücklicher Umstand dabei: Die Krisen-Clubs in der European League of Football (ELF). Die Leipzig Kings mussten sich bereits vom Spielbetrieb abmelden, die Prag Lions konnten das mit massiven Kaderstreichungen gerade noch abwenden.

Gleich drei Akteure kommen aus der tschechischen in die sächsische Landeshauptstadt, darunter zwei alte Bekannte: Miroslav (29) und Zbynek Kysilka (36) spielten schon von 2019 bis 2022 für die Monarchs und waren in der Meistersaison 2021 fester Bestandteil der O-Line.

Die beiden Tschechen haben auch gleich Landsmann Martin Havelka (23) mitgebracht - einen 1,91 Meter großen und 118 Kilogramm schweren Tight End.