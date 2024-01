Monarchs schnappen sich US-Kraftpaket für die Defense

Michael Badejo (27, r.) soll ordentlich Druck auf gegnerische Ballträger machen. © IMAGO/USA TODAY Network

Der 1,90 Meter große und 120 Kilogramm schwere D-Liner soll in der Defense der Monarchs - die in der vergangenen Saison nicht immer funktionierte - für ordentlich Power sorgen.

Badejo spielte zuletzt in der Indoor Football League (IFL) bei den San Diego Strike Force und war vergangene Saison in 14 Spielen Team Leader bei Sacks (38) und Tackle for Loss (7,5).

Hinzu kamen sieben Quarterback-Hits, 3,5 Quarterback-Sacks sowie drei Forced Fumbles.

Am College spielte der US-Amerikaner als D-Liner und Linebacker in der Division One bei der Texas Southern University.

Zuvor hatten dem in Arlington/Texas geborenen Kraftpaket zahlreiche hochklassige Colleges, wie Purdue, Washington, Pittsburgh, Iowa, NotreDame, Indiana, Illinois, Boise State, Air Force, Army, Houston, Navy, Fresno State und Oregon State, Angebote unterbreitet.