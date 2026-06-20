"Heiß wie die Temperaturen": Monarchs sollen bei Hitzeschlacht wieder brennen!

Dresden - 33 Grad im Stadion, locker 50 auf dem Rasen und in voller Montur: Beim letzten Heimspiel der Dresden Monarchs vor der Sommerpause wird's richtig heiß hergehen - und die Königlichen sollen brennen.

Jason Denneboom (25) und seine Kollegen sollen den Fans noch einmal einheizen. © Lutz Hentschel

"Mein Wunsch ist, dass wir nachher vom Feld gehen und sagen können: 'Das war ein sehr gutes Spiel von uns.' Daher hoffe ich auch, dass wir am Samstag emotional ähnlich heiß sein werden wie die Temperaturen", erklärt Greg Seamon (70) vor der Partie gegen die Kiel Baltic Hurricanes.

Der Headcoach der Monarchs war mit dem letzten Auftritt seiner Mannen beim Nordschlusslicht Braunschweig Lions alles andere als zufrieden, trotz des fünften Sieges im fünften Spiel.

Es war die Einstellung, die der 70-Jährige bemängelte. Am Samstag ab 16 Uhr sollen die Königlichen auch für ihre Anhänger ein ganz anderes Gesicht zeigen.

"Ich möchte unseren Fans einen entschlossenen Sieg schenken, bei dem die Offense ihr bestes Spiel des Jahres macht und die Defense weiterhin jede Menge Turnovers und Sacks kreiert", so Seamon.