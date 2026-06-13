Pflichtsieg beim Schlusslicht: Monarchs mit ganz wenig Glanz

Braunschweig - Souverän geht anders! Das fünfte Saisonspiel der Dresden Monarchs auswärts bei den Braunschweig Lions hatte - passend zum durchnässten Rasen - durchaus Ausrutsch-Potenzial . Doch die Königlichen brachten mit dem 24:16 (0:0, 14:10, 3:3, 7:3) gegen das Schlusslicht den fünften Sieg des Jahres über die Runden.

Dresdens Quarterback Rocky Lombardi (r.) war häufiger auf der Flucht. Machte dadurch auch Fehler. © Sven Borchers

"Wir erwarten ein enges Spiel, alles ist drin. Es wird super spannend", hatte Dresdens Robert Cruse vor dem Spiel ins Mikrofon von SporteuropeTV gesagt.

Ob der Offense Coordinator wirklich dran geglaubt hat, oder sich im mit Blick auf das Hinspiel typischen Understatement übte, man weiß es nicht genau. Fakt ist: Er behielt recht!

Seine Mannen funktionierten eigentlich nur unter Druck. Fünfmal waren sie in den ersten 45 Minuten auf dem Feld, wirklich nur zweimal sah es gut aus. Bei den Touchdowns von Montigo Moss (22.) und Jordi Torrededia (24.).

Beim letzten reichten 32 Sekunden, um übers Feld zu kommen. Beide Touchdowns einte aber, dass die Monarchs überraschend zurücklagen.

Die königliche Defense hielt über die gesamte Partie - auch wenn sie große Probleme mit dem wieselflinken Lions-Quarterback Ryon Thomas hatte. Aber die Special Teams der Lions punkteten.