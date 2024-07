Monarchs wollen in Kiel "eine neue Identität" finden

Kiel - Zeit für eine ausschweifende Party blieb nicht. Headcoach Greg Seamon beging seinen 69. Geburtstag am Mittwoch nur im kleinen Rahmen auf dem Trainingsgelände. Denn "wir haben jede Menge zu tun", so der US-Amerikaner.

Die Monarchs wollen wie im Hinspiel wieder jubeln. Ethan Janto (24, l.) fehlt allerdings wochenlang. © Lutz Hentschel

Nach genau einem Monat ohne Pflichtspiel starten die Dresden Monarchs am heutigen Samstag in die zweite Saisonhälfte. Und die hat es in sich!

Hatte man in der ersten Hälfte noch nach (fast) jedem Spiel zwei Wochen Pause, heißt es jetzt sieben Spiele in sieben Wochen. Und dann folgen die Play-offs!



Die sind natürlich das Minimalziel und sollten so oder so erreicht werden. Allerdings will man auch das Heimrecht, bedeutet: Platz zwei in der Nordstaffel muss her.

Den haben aktuell die Hildesheim Invaders inne, allerdings mit zwei Spielen mehr auf der Uhr. Siege müssen also her, angefangen im hohen Norden bei den Kiel Baltic Hurricanes.

Die haben ganz andere Probleme, denn der erste Abstieg seit 2002 droht. Nur zwei der bisher sieben Saisonspiele haben die Nordlichter gewonnen, auch die vergangenen beiden Partien gegen Hildesheim und die New Yorker Lions Braunschweig gingen verloren.