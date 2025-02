Neuer Running Back und ein Rückkehrer bei den Monarchs

Entschieden haben er und seine Kollegen sich für Tofunmi Lala (22), der in Großbritannien in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam gemacht hat.

Das war notwendig, weil Nico Barrow (23) nach zwei äußerst punktereichen Jahren bei den Monarchs in der European League of Football (ELF) bei den Madrid Bravos unterschrieben hat.

Eero Vaija (26, M.) kann ordentlich zupacken. © Leo Ziems

"Es gab mehrere Kandidaten, bei denen Tofunmi die besten Eindrücke hinterlassen hat. Mit seiner Explosivität und seiner Physis kann er definitiv in die Fußstapfen von Nico treten", so Cruse.

Die sind groß, denn Barrow erzielte in 29 Spielen 2053 Yards und 25 Touchdowns - eine Bilanz, an der sich der Neue messen lassen muss.

"Mir ist bewusst, dass der Schritt in die GFL ein großer ist. Ich bin aber bereit, diesen zu gehen und die geforderten Leistungen Woche für Woche in den Spielen und im Training abzurufen. Ich möchte Teil etwas ganz Besonderem in diesem Jahr werden", so Lala, der seine größten Erfolge bei den Nottingham Gold in England feierte. Der Schritt in die ELF zu den Hamburg Sea Devils 2023 kam zu früh.

Der 22-Jährige soll also jede Menge Touchdowns erzielen, ein weiterer Rückkehrer soll sie verhindern: Eeero Vaija (26) spielt wie auch Devonni Reed (26) und Logan Mobilini (22) für ein weiteres Jahr in Dresden.

"Eero hat uns vergangene Saison extrem viel Sicherheit und Stabilität in der Defense gegeben. Er ist einer der Top-drei-Safeties in Europa, und deshalb war es uns ein großes Anliegen, die Verbindung mit Devonni, die uns bis ins Finale gebracht hatte, aufrechtzuerhalten. Wir erwarten von ihm diese Saison noch mehr Impact in unserem System", so Defense-Coach Martin Schmidt (35).