Vor Traditionsduell gegen Leipzig: Bei den Monarchs steht die zweite Reihe im Fokus

Dresden - Einst ein Traditionsduell auf Augenhöhe, heute nur noch ein Testspiel mit Warmmach-Charakter. Am kommenden Samstag empfangen die Dresden Monarchs die Leipzig Lions zum Startschuss in die neue Saison.

Monarchs-Neuzugang Austin Mitchell (24) soll im ersten Spiel des Jahres noch nicht zum Einsatz kommen. © PR Southeastern Louisiana University

Beim Duell der beiden ältesten sächsischen American-Football-Klubs wird traditionell das beste Team im Freistaat ausgespielt. Letztmals wurde das 2009 offiziell.

Damals gewannen die Monarchs mit 46:9 - ein Ergebnis, das unter normalen Umständen auch am Samstag möglich wäre. Denn während die Dresdner in diesem Jahr wieder um die Play-offs in der obersten Spielklasse GFL kämpfen, stecken die Lions in der Regionalliga fest.

Dort treffen sie auch auf die zweite Vertretung der Königlichen. Eigentlich sollte das Testspiel also eine klare Sache werden - sollte man meinen. Doch es gibt ein kleines Fragezeichen, denn die Import-Spieler um Quarterback Steven Duncan (24) und Wide Receiver Austin Mitchell (24) sollen noch nicht auf dem Feld stehen.

Auch die erste Reihe der deutschen Spieler, wie Phillip Most (29) oder Aaron Wahl (32), werden wohl nicht spielen. "In unserem ersten Vorbereitungsspiel sollen vor allem die lokalen Jungs Spielpraxis sammeln", erklärt Headcoach Paul Alexander (63).