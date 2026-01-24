Wegen Dynamo: Traditionelles Mega-Event der Monarchs fällt aus

Dynamo Dresden und Helene Fischer lassen die Dresden Monarchs dieses Jahr in die Röhre gucken.

Von Jens Maßlich

Dresden - Fußball ist in Deutschland die Sportart Nummer eins, da ist die Landeshauptstadt alles andere als eine Ausnahme. Eine Lektion, die auch die Dresden Monarchs gerade mal wieder zu lernen hatten. Denn die Königlichen müssen eine richtig bittere Pille schlucken: Es wird in der Regular Season kein Heimspiel im Rudolf-Harbig-Stadion (RHS) geben.

Dynamo Dresden und Helene Fischer lassen kein Monarchs-Spiel zu

Monarchs-Geschäftsführer Jörg Dreßler (r.) ist alles andere als glücklich, dass das Highlight-Spiel ausfällt. © Lutz Hentschel

Und weil direkt nach dem möglichen Relegationsspiel mit dem Aufbau für die "360 Grad Stadion Tour" von Helene Fischer begonnen wird, kann der traditionelle Sparkassen Gameday der Monarchs diese Saison nicht im RHS stattfinden. "Für uns ist das unfassbar bitter. Der Sparkassen Gameday im Rudolf-Harbig-Stadion hat eine lange Tradition und war zugleich auch immer unser Heimspielauftakt in eine Saison, bei dem wir in den vergangenen Jahren immer wieder Zuschauerrekorde brachen", ärgert sich Geschäftsführer Jörg Dreßler. Seit 2012 ist mindestens ein Heimspiel der Königlichen in Dresdens größtem Stadion Tradition, vergangene Saison kamen zum Heimspiel-Auftakt fast 13.500 Fans. In den vergangenen drei Jahren waren es zusammen mehr als 35.000. "Es tut mir wirklich von Herzen weh, dass wir den Monarchs dieses Jahr keinen freien Termin geben können. Aber die Hoffnung auf ein Wiedersehen am 3. Oktober ist sehr groß", gesteht Tscherning.

Die Monarchs wollen jetzt im Heinz-Steyer-Stadion Rekorde brechen