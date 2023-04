Nach der NFL ist vor dem Football: ProSieben Maxx startet offenes Moderatoren-Casting für ELF- und College-Fans!

Football - made in Europe: Doppelt so viele TV-Übertragungen wie zuletzt sorgen bei ProSieben Maxx für Personalbedarf. © Michael Hundt/dpa

Mit einem offenen Casting ruft das aktuelle Studio-Team dazu auf, sich für ranFootball zu bewerben.

Denn auch künftig bleibt der Sender der European League of Football (ELF) treu. Und auch die College-Übertragungen sollen laut dem Aufruf auf Social Media mit auf der Aufgabenliste der neuen TV-Gesichter stehen.

Doch als Erstes geht es natürlich um die stetig wachsende Liga in Europa. Nicht nur stehen ab dieser Saison 17 ELF-Mannschaften in den Startlöchern (Tendenz weiter wachsend), auch die Schlagzahl der Live-Übertragungen wird weiter wachsen.

Statt nur einer gehen ab sofort zwei ELF-Spiele pro Spieltag bei ProSieben Maxx, ran.de und Joyn über den Äther.

"Entsprechend möchte 'ran' auch das #ranFootball-Team vergrößern - mit Moderator:innen und Kommentator:innen, die die Begeisterung für Football made in Europe aus den Stadien in die Wohnzimmer transportieren", heißt es in einer Pressemeldung des Senders.

Bis 23. April haben interessierte Männer und Frauen die Chance, sich am offenen Casting zu beteiligen.