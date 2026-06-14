Alkohol zerstörte seine Karriere: Ex-NFL-Star Aldon Smith stirbt mit nur 36 Jahren
San Francisco - Der frühere NFL-Profi Aldon Smith ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Laut des Sportjournalisten Chase Senior wurde der Defender bereits tot in das Good Samaritan Hospital in San José eingeliefert.
Die San Francisco 49ers, bei denen er die meiste Zeit auf dem Feld stand, veröffentlichten das Ableben des einstigen Top-Verteidigers.
"Wir sind erschüttert durch den plötzlichen und tragischen Tod von Aldon Smith", schrieb das Team in einer Mitteilung. Und sie erinnerten daran, dass "sein Lächeln jeden Raum erhellte, in den er gegangen ist".
Die Gründe seines Todes sind noch nicht sicher. Ein toxikologisches Gutachten soll nach ersten Medieninfos Aufklärung bringen.
2011 holten die Niners den talentierten Smith in der siebten Runde des Drafts in die National Football League.
Als Rookie legte er eine Top-Performance hin. Seine 33,5 Sacks in seinen beiden ersten Profi-Saisonen sind noch heute NFL-Rekord. Ein Sack bedeutet, er hat einen Quarterback zu Boden gebracht, ehe dieser den Ball loswerden konnte. Nach diesem Rekordstart ging es aber bergab mit dem Outside Linebacker.
Schon 2012 wurde er das erste Mal wegen Alkohols am Steuer und Waffenbesitzes festgenommen. Eine Einigung wurde außergerichtlich getroffen. 2013 wurde er schon wieder festgenommen, weil er unter anderem erneut betrunken Auto fuhr.
Mega-Comeback nach fünf Jahren Pause – dann kam die Verletzung
Smith begab sich daraufhin freiwillig in eine stationäre Behandlung wegen seiner Alkohol- beziehungsweise Suchtprobleme. Er verpasste dadurch fünf Spiele, beendete die Saison jedoch, aus sportlicher Sicht, weiter erfolgreich mit insgesamt zwölf Sacks – inklusive Play-offs.
Am Flughafen von Los Angeles wurde Smith im folgenden Jahr nach einer Auseinandersetzung mit Sicherheitsmitarbeitern festgenommen. Es kam jedoch zu keiner Strafanzeige.
Wegen seiner Verstöße in Sachen Drogenmissbrauch und persönlichem Fehlverhalten sperrte ihn die NFL 2014 für neun Spiele. Im August 2015 – kurz vor der neuen Saison – beendeten die 49ers die Zusammenarbeit mit Smith.
Sein nicht einmal dreimonatiges Gastspiel bei den Oakland Raiders im selben Jahr endete abrupt, als die NFL ihn wegen seines Suchtverhaltens für ein Jahr sperrte. Insgesamt war er am Ende fünf Jahre ohne Liga-Spiel. Stattdessen wurde er immer wieder wegen Alkohol- und weiterer Drogenprobleme, Sachbeschädigung, häuslicher Gewalt und Freiheitsberaubung festgenommen und verurteilt.
Die Dallas Cowboys gaben ihm 2020 seine letzte Profi-Chance. Nach einem spektakulären Start, in dem er nach vier Spielen sogar die Sacks-Statistik der Liga anführte, kam es zum sportlichen Einbruch und einer Knieverletzung. Es sollte seine letzte Spielzeit in der NFL werden.
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