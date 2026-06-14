Alkohol zerstörte seine Karriere: Ex-NFL-Star Aldon Smith stirbt mit nur 36 Jahren

San Francisco - Der frühere NFL -Profi Aldon Smith ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Laut des Sportjournalisten Chase Senior wurde der Defender bereits tot in das Good Samaritan Hospital in San José eingeliefert.

Der ehemalige NFL-Profi Aldon Smith ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Er hält noch heute einen angesehenen NFL-Rekord. © Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die San Francisco 49ers, bei denen er die meiste Zeit auf dem Feld stand, veröffentlichten das Ableben des einstigen Top-Verteidigers.

"Wir sind erschüttert durch den plötzlichen und tragischen Tod von Aldon Smith", schrieb das Team in einer Mitteilung. Und sie erinnerten daran, dass "sein Lächeln jeden Raum erhellte, in den er gegangen ist".

Die Gründe seines Todes sind noch nicht sicher. Ein toxikologisches Gutachten soll nach ersten Medieninfos Aufklärung bringen.

2011 holten die Niners den talentierten Smith in der siebten Runde des Drafts in die National Football League.

Als Rookie legte er eine Top-Performance hin. Seine 33,5 Sacks in seinen beiden ersten Profi-Saisonen sind noch heute NFL-Rekord. Ein Sack bedeutet, er hat einen Quarterback zu Boden gebracht, ehe dieser den Ball loswerden konnte. Nach diesem Rekordstart ging es aber bergab mit dem Outside Linebacker.

Schon 2012 wurde er das erste Mal wegen Alkohols am Steuer und Waffenbesitzes festgenommen. Eine Einigung wurde außergerichtlich getroffen. 2013 wurde er schon wieder festgenommen, weil er unter anderem erneut betrunken Auto fuhr.