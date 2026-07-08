Brooklyn Ja-Ja: Deutscher NFL-Profi St. Brown verlobt sich mit Jugendliebe

Los Angeles - Der deutsch-amerikanische NFL -Profi und Publikumsliebling Amon-Ra St. Brown (26) hat sich mit seiner Jugendliebe Brooklyn Adams verlobt. Seine nun Verlobte und er posteten eine entsprechende Bilderserie auf ihren Instagram -Kanälen.

Steuern den Hafen der Ehe an: NFL-Star Amon-Ra St. Brown (26, r.) und seine Jugendliebe Brooklyn Adams haben sich verlobt. © Screenshot/Instagram/Brooklyn Adams

In der Beschreibung stehen schlicht die beiden Worte "Hard launch", mit dem im Englischen eine plötzliche oder unerwartete Bekanntmachung einer Information bezeichnet wird.

Die deutschsprachige Mutter des Wide Receivers, Miriam Steyer, bestätigte die Verlobung zusätzlich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Demnach seien die beiden bereits seit Schulzeiten ein Paar und würden dieses Jahr ihren zehnten Jahrestag feiern.

Der Antrag wurde – wie auf den Aufnahmen auch zu erkennen ist – auf einem mit weißen Blumen geschmückten Boot gemacht. Auch das Paar selbst war komplett weiß gekleidet.

Wie die Bilder zeigen, nahm die Langzeit-Freundin den Antrag an. Nach dem "Ja" wurde die Kulisse – zumindest soweit dies angedeutet zu erkennen ist – um die Buchstaben "Mrs" ergänzt.

Diese stehen für "Misses" und sind die traditionelle Anrede für eine verheiratete Frau. Das Gegenstück dazu wäre "Ms.", also "Miss".