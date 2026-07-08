Brooklyn Ja-Ja: Deutscher NFL-Profi St. Brown verlobt sich mit Jugendliebe
Los Angeles - Der deutsch-amerikanische NFL-Profi und Publikumsliebling Amon-Ra St. Brown (26) hat sich mit seiner Jugendliebe Brooklyn Adams verlobt. Seine nun Verlobte und er posteten eine entsprechende Bilderserie auf ihren Instagram-Kanälen.
In der Beschreibung stehen schlicht die beiden Worte "Hard launch", mit dem im Englischen eine plötzliche oder unerwartete Bekanntmachung einer Information bezeichnet wird.
Die deutschsprachige Mutter des Wide Receivers, Miriam Steyer, bestätigte die Verlobung zusätzlich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.
Demnach seien die beiden bereits seit Schulzeiten ein Paar und würden dieses Jahr ihren zehnten Jahrestag feiern.
Der Antrag wurde – wie auf den Aufnahmen auch zu erkennen ist – auf einem mit weißen Blumen geschmückten Boot gemacht. Auch das Paar selbst war komplett weiß gekleidet.
Wie die Bilder zeigen, nahm die Langzeit-Freundin den Antrag an. Nach dem "Ja" wurde die Kulisse – zumindest soweit dies angedeutet zu erkennen ist – um die Buchstaben "Mrs" ergänzt.
Diese stehen für "Misses" und sind die traditionelle Anrede für eine verheiratete Frau. Das Gegenstück dazu wäre "Ms.", also "Miss".
Stars aus NFL und Hollywood gratulieren dem Paar
Zu den namhaften Gratulanten gehören unter anderem NFL-Kollegen wie sein Quarterback Jared Goff (Lions), Quarterback Caleb Williams (Chicago Bears), Linebacker Alex Anzalone (Tampa Bay Buccaneers) oder die Wide Receiver Drake London (Atlanta Falcons) und Keenan Allen (zuletzt Los Angeles Chargers).
Aber auch der Schauspieler und "Twillight"-Star Taylor Lautner hat sich den Glückwünschen an das Paar angeschlossen.
Wer ihnen auch gratulieren möchte, könnte in ein paar Monaten eine – zumindest kleine – Chance haben.
Denn am 15. November kommen die Detroit Lions nach München und treffen dort in der Allianz-Arena auf den amtierenden Vize-Champ, die New England Patriots.
Nicht unwahrscheinlich also, dass er seine ohnehin teil-deutsche Familie mit im Schlepptau hat. Amon-Ra St. Brown spielt seit 2021 für die Löwen aus der "Motor City" und gehört inzwischen zu den besten Passempfänger der NFL.
Sein seit 2024 laufender Vier-Jahres-Vertrag beläuft sich für den Spieler auf umgerechnet etwa 112 Millionen Euro – wovon rund 67,5 Millionen Euro garantiert.
Titelfoto: Montage: DAVID BERDING / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP + Screenshot/Instagram/Brooklyn Adams