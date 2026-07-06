Sie bleibt bis in die Playoffs: Deutsche coacht Colts-Defense in der neuen NFL-Saison
München/Indianapolis (USA) - Bei RTL, DAZN und Netflix war sie bereits die Expertin bei den NFL-Spielen, hat sich mit Stuttgart Serge den ELF-Titel gesichert und war mehrmals im Coaching-Camp der Tampa Bay Buccaneers: Nadine Nurasyid (40) hat mehr erreicht, als sich Football-Trainer in Deutschland je zu erträumen wagen. Erneut setzt sie einen drauf.
Wenn in wenigen Wochen die Teams der NFL in die ersten Spiele starten, wohnt sie bereits in Indianapolis.
Nicht – wie zuletzt bei den "Bucs" – während der Vorbereitungsspiele, sondern bis kurz vor den Super Bowl.
Die Sportwissenschaftlerin und Footballtrainerin bleibt bis Ende Januar für die komplette Saison bei den Indianapolis Colts. Wir erinnern uns: Diese waren 2025 beim ersten "Berlin Game" in Deutschland zu Gast.
Darf man Nurasyid jetzt endlich offiziell auch als "NFL Coach" bezeichnen?
Dagegen hat sich die Münchnerin immer wieder gewehrt. Nurasyid zeigt sich einmal mehr sachlich sehr korrekt: "Nein. Ich bin kein 'Coach'. Niemand wird einfach so in der NFL mal eben 'Coach'. Da muss man sich schon hocharbeiten", erklärt sie gegenüber TAG24.
Von der Seitenlinie bis zum Videoraum: Nadine Nurasyid ist Vollzeit im Trainerstab aktiv
"Ich habe jetzt die Chance bekommen, einen weiteren Schritt auf diesem Weg zu gehen." Die Colts selbst bezeichnen sie auf dem deutschen Instagram-Ableger als "Assistenztrainerin". Also doch irgendwie auch Coach.
Sie wird in den nächsten Wochen und Monaten eng mit den Defense Backs zusammenarbeiten. Auf dem Trainingsfeld und im Videoraum. An der Sideline und bei den Teamsitzungen.
Durch das "Harriet P. Irsay Fellowships" – benannt nach der Mutter des früheren Colts-Besitzers Jim Irsay – hat sie nun diese Vollzeitstelle im Trainerstab des AFC-Teams.
Bei den Colts rückt Frauenpower zunehmend in den Fokus – spätestens nachdem der im letzten Jahr verstorbene Unternehmer Jim Irsay den Verein seinen drei Töchtern Carlie Irsay-Gordon (CEO), Casey Foyt (Executive Vice President) und Kalen Jackson (Chief Brand Officer) vermacht hatte.
Die Colts waren in der vergangenen Saison kurzzeitig ein absolutes Überraschungsteam und führten stellenweise die Tabelle in der Gesamtliga an. Dann kam es zu einem massiven Leistungseinbruch. Das "Berlin Game" war ihr letzter Sieg und sie beendeten die Spielzeit mit acht Siegen und neun Niederlagen.
Für Nadine Nurasyid ist das Schnee von gestern: "Wir starten in eine neue Season. Und ich bin einfach nur sehr dankbar, noch mehr Wissen über Coaching, Spielerführung, Teambuilding und Taktiken lernen zu dürfen." Deutscher Botschafter des Teams ist übrigens ihr einstiger RTL-Kollege und Ex-NFL-Star Björn Werner (35).
Titelfoto: Montage: Hannah Seidler/TAG24 (2)