06.07.2026 20:23 Sie bleibt bis in die Playoffs: Deutsche coacht Colts-Defense in der neuen NFL-Saison

Sie war Expertin bei Netflix, RTL und DAZN, coachte in der GFL und ELF und war mehrfach bei den "Bucs": Jetzt hat Nadine Nurasyid einen Vertrag in der NFL.

Von Marco Schimpfhauser

München/Indianapolis (USA) - Bei RTL, DAZN und Netflix war sie bereits die Expertin bei den NFL-Spielen, hat sich mit Stuttgart Serge den ELF-Titel gesichert und war mehrmals im Coaching-Camp der Tampa Bay Buccaneers: Nadine Nurasyid (40) hat mehr erreicht, als sich Football-Trainer in Deutschland je zu erträumen wagen. Erneut setzt sie einen drauf.

DAZN- und Netflix-NFL-Expertin Nadine Nurasyid (40) wird in der kommenden Saison keine Zeit finden, Spiele live zu kommentieren: Sie steht bis in die Playoffs-Phase an der Sideline der Indianapolis Colts. (Archiv) © Hannah Seidler/TAG24 Wenn in wenigen Wochen die Teams der NFL in die ersten Spiele starten, wohnt sie bereits in Indianapolis. Nicht – wie zuletzt bei den "Bucs" – während der Vorbereitungsspiele, sondern bis kurz vor den Super Bowl. Die Sportwissenschaftlerin und Footballtrainerin bleibt bis Ende Januar für die komplette Saison bei den Indianapolis Colts. Wir erinnern uns: Diese waren 2025 beim ersten "Berlin Game" in Deutschland zu Gast. NFL Jetzt ist es raus: Dieses NFL-Team trifft in München auf die Detroit Lions Darf man Nurasyid jetzt endlich offiziell auch als "NFL Coach" bezeichnen? Dagegen hat sich die Münchnerin immer wieder gewehrt. Nurasyid zeigt sich einmal mehr sachlich sehr korrekt: "Nein. Ich bin kein 'Coach'. Niemand wird einfach so in der NFL mal eben 'Coach'. Da muss man sich schon hocharbeiten", erklärt sie gegenüber TAG24.

Von der Seitenlinie bis zum Videoraum: Nadine Nurasyid ist Vollzeit im Trainerstab aktiv