NFL-Star-Coach bei Unfall schwer verletzt: Gesicht mit 40 Stichen genäht

San Francisco - Verletzungen bei den San Francisco 49ers sind so normal, dass sie inzwischen eine eigene Meme-Kategorie geworden sind. Doch dass es einen Trainer erwischt, ist eine klare Ausnahme. Headcoach Kyle Shanahan (46) wurde bei einem Autounfall schwer verletzt.

Wie US-Medien berichten, musste der langjährige Coach der San Francisco 49ers, Kyle Shanahan (46), nach einem schweren Unfall mit über 40 Stichen im Gesicht genährt werden. © Justin Ford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Das gaben die "Niners" am Samstag auf ihrer Homepage bekannt. Demnach ereignete sich der Vorfall bereits vor einer Woche. Shanahans Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.

Im offiziellen Podcast des Franchises "49ers Talk" hieß es, dass der Cheftrainer mehrere Knochenbrüche sowie eine Gehirnerschütterung erlitten habe.

Das nun startende NFL-Trainingscamp wird vom Headcoach-Assistenten Chris Foerster geführt.

Podcast-Host und "NBC Sports Bay Area"-Reporter der 49ers, Matt Maiocco, teilte mit, dass der Headcoach zwar zahlreiche Verletzungen erlitten habe, der Unfall vermutlich jedoch "sehr viel schlimmer" hätte ausgehen können. Shanahan habe viel Glück gehabt.

"Gebrochene Nase, gebrochene Hand, gebrochene Rippen, viele Stiche und (...) die Gehirnerschütterung", zählte Maiocco in der aktuellen Ausgabe des Podcasts auf.