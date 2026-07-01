Mutter von NFL-Star tot in Haus gefunden: Sein eigener Bruder soll der Mörder sein!

Atlanta (USA) - Eine schreckliche Familientragödie hat das Leben von NFL-Star Calais Campbell (39) erschüttert. Nachdem seine Mutter am Dienstag tot in ihrem Haus gefunden wurde, steht der eigene Bruder des Defensivspielers der Baltimore Ravens unter Mordverdacht.

NFL-Ass Calais Campbell (39) trauert um seine Mutter. © Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie der lokale US-Sender "WSB-TV" berichtet, entdeckten Polizisten den leblosen Körper der 71-jährigen Natael Campbell bei einer Routinekontrolle am Dienstagnachmittag in ihrem Zuhause in Atlanta. Angehörige hatten sich zuvor Sorgen um sie gemacht und die Behörden eingeschaltet.

Sie wurde noch vor Ort für tot erklärt, zu den genauen Umständen machten die Beamten allerdings keine Angaben. Dafür nahmen sie aber Ciarre Campbell, den Bruder des Football-Profis, fest.

Der 41-Jährige, der auf College-Ebene selbst für die Colorado State University und die University of Montana spielte, soll sich dabei in dem Haus verschanzt haben. Wie demnach aus den Haftunterlagen hervorgeht, werden ihm nun Mord, schwere Körperverletzung sowie der Besitz einer Schusswaffe oder eines Messers vorgeworfen.

Laut Lt. Christopher Butler vom Atlanta Police Department hat es bereits in der Vergangenheit "einige Hinweise auf mögliche psychische Probleme bei einer Person" in dem Haushalt und Anrufe im April aufgrund "eines möglichen Brandanschlags" gegeben.

"Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von Calais Campbells Mutter", hieß es derweil in einem Statement der Ravens. "Wir sprechen Calais und seiner Familie in dieser schweren Zeit unser tiefstes Beileid aus und versichern ihnen unsere volle Unterstützung."