Mutter von NFL-Star tot in Haus gefunden: Sein eigener Bruder soll der Mörder sein!
Atlanta (USA) - Eine schreckliche Familientragödie hat das Leben von NFL-Star Calais Campbell (39) erschüttert. Nachdem seine Mutter am Dienstag tot in ihrem Haus gefunden wurde, steht der eigene Bruder des Defensivspielers der Baltimore Ravens unter Mordverdacht.
Wie der lokale US-Sender "WSB-TV" berichtet, entdeckten Polizisten den leblosen Körper der 71-jährigen Natael Campbell bei einer Routinekontrolle am Dienstagnachmittag in ihrem Zuhause in Atlanta. Angehörige hatten sich zuvor Sorgen um sie gemacht und die Behörden eingeschaltet.
Sie wurde noch vor Ort für tot erklärt, zu den genauen Umständen machten die Beamten allerdings keine Angaben. Dafür nahmen sie aber Ciarre Campbell, den Bruder des Football-Profis, fest.
Der 41-Jährige, der auf College-Ebene selbst für die Colorado State University und die University of Montana spielte, soll sich dabei in dem Haus verschanzt haben. Wie demnach aus den Haftunterlagen hervorgeht, werden ihm nun Mord, schwere Körperverletzung sowie der Besitz einer Schusswaffe oder eines Messers vorgeworfen.
Laut Lt. Christopher Butler vom Atlanta Police Department hat es bereits in der Vergangenheit "einige Hinweise auf mögliche psychische Probleme bei einer Person" in dem Haushalt und Anrufe im April aufgrund "eines möglichen Brandanschlags" gegeben.
"Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von Calais Campbells Mutter", hieß es derweil in einem Statement der Ravens. "Wir sprechen Calais und seiner Familie in dieser schweren Zeit unser tiefstes Beileid aus und versichern ihnen unsere volle Unterstützung."
Calais Campbell gründete gemeinsam mit seiner Mutter eine wohltätige Stiftung
Daneben äußerte sich die Familie auch bereits selbst gegenüber ESPN-Reporter und NFL-Insider Ian Rapoport zum tragischen Tod der "Matriarchin".
"Während die Umstände ihres Todes noch untersucht werden, finden wir Trost darin, zu wissen, dass sie wiedervereint ist mit unserem Vater, ihrem geliebten Chuck, und in den Armen unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus", so die Angehörigen laut dem Reporter.
Campbell wurde schon 2008 in der zweiten Runde beim NFL-Draft von den Arizona Cardinals ausgewählt und spielte seitdem auch noch für die Jacksonville Jaguars, die Atlanta Falcons und die Miami Dolphins.
Aktuell steht der 2,03-Meter-Hüne bei den Ravens vor seiner 19. Saison in der US-amerikanischen Eliteliga, sechsmal schaffte er es dabei bereits in den Pro Bowl.
Außerdem wurde der D-Liner 2019 mit dem "Walter Payton Man of the Year Award" für besonderes Engagement auf und neben dem Feld ausgezeichnet. Die Ehre wurde ihm zuteil, weil er gemeinsam mit seiner nun verstorbenen Mutter und seinen Geschwistern eine Stiftung zur Förderung von Bildungs- und Hilfsprogrammen für Jugendliche gegründet hatte.
Titelfoto: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP