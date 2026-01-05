Alle Tickets gelöst! NFL startet in die Playoffs: Diese Teams treffen jetzt aufeinander

USA - Die reguläre Saison ist vorbei und die NFL startet Samstagnacht (deutscher Zeit) in die Playoffs. Einige Post-Season-Teilnehmer hatten Football-Fans im September wohl nicht auf ihrer Bingo-Karte. Es wird wild!

Haben sich eine Woche Sonderurlaub erkämpft: Die Denver Broncos (l.) und die Seattle Seahawks steigen erst in der zweiten Playoffs-Runde in die K.-o.-Runden ein. (Archivfoto) © RIO GIANCARLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bekanntlich ist die NFL in die beiden Unterligen AFC und NFC unterteilt. Die Sieger der jeweiligen Conferences treffen im Super Bowl aufeinander.

Wir starten unsere Übersicht mit der "American Football Conference" (AFC). Hier haben sich die Denver Broncos (Platz 1) das Freilos gesichert.

Als bestes Team der AFC bekommen sie eine Woche spielfrei und treffen dann auf den Sieger der Partie Buffalo Bills (Platz 6) gegen Jacksonville Jaguars (3).

Die beiden weiteren Begegnungen der "Wild Card"-Runde finden zwischen den Los Angeles Chargers (7) und den New England Patriots (2) sowie zwischen den Houston Texans (5) bei den Pittsburgh Steelers (4) statt.

Die zwei Sieger dieser Aufeinandertreffen müssen dann in der "Divisional Round" gegeneinander ran. Damit steht der Ablauf auf der "roten Seite", also der AFC fest. Und wo es bei den Amerikanern Rot gibt, ist bekanntlich Blau nicht weit.