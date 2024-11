Berlin-Hammer! Spielt NFL bald im Olympiastadion?

Berlin - Gibt es 2025 American Football der Spitzenklasse in Berlin zu sehen? Einem Medienbericht zufolge bemüht sich die Hauptstadt intensiv, die in Deutschland immer beliebter werdende National Football League (kurz) NFL ins Olympiastadion zu holen!

Außerdem erhofft sich der Senat gesamtökonomische Effekte in der Größenordnung des alljährlichen DFB-Pokal -Finals, welches etwa 52 Millionen Euro abwirft.

Dem Bericht zufolge arbeite Berlin schon seit 2021 an dem Deal und würde nicht zuletzt von der Strahlkraft der in Amerika beliebten Sportart profitieren. Praktisch: Den Großteil der Investitionen würde die NFL selbst im Zuge ihrer Internationalisierungsoffensive tragen.

Doch davon ist dank des NFL-Hypes in Deutschland auszugehen!

Dafür ist der Senat bereit, bis 2029 etwa 12,5 Millionen Euro lockerzumachen. Ein erstes Spiel soll in 2025 ausgetragen werden, Kostenpunkt: 1,55 Millionen Euro.

Konzerte, Länderspiele, Hertha , ISTAF und bald auch die NFL? 2025 könnte es schon so weit sein! Nach Informationen von RTL /ntv bemüht sich Berlin intensiv um mehrere NFL-Partien.

Am Sonntag macht die NFL zum zweiten Mal in München und zum vierten Mal in Deutschland Station. © Sven Hoppe/dpa

NFL-Spiele in Deutschland sind keine absolute Neuheit - 2022 richtete München das erste Event aus und erlöste rund 70 Millionen Euro.

2023 zog Frankfurt mit zwei Spielen und Einnahmen von etwa 110 Millionen Euro nach. Schon am Samstag steigt das vierte deutsche NFL-Party zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants in der Münchner Allianz-Arena (Start: 15.30 Uhr).

Und künftig auch Partien im Berliner Olympiastadion? Schon am Dienstag will der Senat über die endgültige Ausrichtung befinden. Anschließend wird der Football zur NFL zurückgespielt, die natürlich in letzter Instanz über die Vermarktung ihrer Spiele befindet.

Neben den NFL-Spielen will sich Berlin auch für Spiele im Mixed Flag Football bewerben.