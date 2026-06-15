NFL-Star mit Mülltüte: Giants-Quarterback räumt mit Japan-Fans Tribünen auf
Arlington (USA) - Die japanischen Fußballfans räumen nach dem Spiel die Stadionränge auf. Für erprobte WM-Zuschauer nichts Neues. In den USA hat das sogar einen NFL-Quarterback dazu gebracht, einfach selbst zur Mülltüte zu greifen.
Für die Fußball-Community war es 1998 ein überraschender – aber mit Wohlwollen und Respekt aufgenommener – Moment, als plötzlich die Anhänger der "Samurai Blue" nach dem Abpfiff die Tribünen des Stadions sauber machten.
Ein Bild, das bei vielen mehr hängen blieb, als der damalige Gewinner. [Es war Gastgeber Frankreich gegen Titelverteidiger Brasilien, Anm. d. Red.]
In den USA haben die japanischen Besucher erneut für Eindruck gesorgt – und dabei einen NFL-Star dazu inspiriert, selbst durch die Sitzreihen zu laufen und Müll einzusammeln.
Der Quarterback der New York Giants, Jameis Winston (32), ist zwar nicht mehr die Nummer 1 auf seiner Position, aber immer noch ein großer Name in der Liga – und lager-übergreifend eine beliebte Persönlichkeit.
Einstiger First-Overall-Pick, ehemaliger Pro-Bowl-Teilnehmer, "Rookie of the Year"-Gewinner und 2019 warf niemand mehr Yards als er. Und da standen auch Kaliber wie Tom Brady, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Russell Wilson oder Josh Allen auf dem Feld. Dennoch war er sich nicht zu schön, diese Saubermach-Tradition aktiv mitzufeiern.
Die NFL selbst hat den Moment auf mehreren Plattformen geteilt.
User feiern NFL-Liebling – aber auch Spieler und Fans aus Japan
Ein Video zeigt den 32-Jährigen, wie er nach dem Unentschieden gegen die Niederlande durch die Sitzreihen im Stadion der Dallas Cowboys schreitet und mit den Fans zusammen mit anpackt.
Vor dem Spiel lief – wie ein Video auf seinem Instagram-Profil zeigt – er mit den Oranje-Fans durch die Straßen und sang mit ihnen lauthals "Sweet Caroline", während sie zum Stadion marschierten.
Die Anhänger beider Seiten feierten im Anschluss ein gemeinsames Fußballfest. In den Kommentarbereichen feierten die Fans – natürlich – vor allem den NFL-Quarterback für diese Aktion.
Aber nicht nur ihn, auch die japanische Nationalmannschaft. Denn – wie ihre Fans – halten auch sie an der respektvollen Geste des Saubermachens fest.
Sie räumten ihre Kabine komplett auf, legten ihre Wasche zusammen, ordneten die Leibchen der Ersatzspieler auf einen extra Stapel. Ob Winston das in der kommenden NFL-Saison mit den Giants auch so umsetzen wird, bleibt jedoch fraglich.
Titelfoto: Montage: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP + Screenshot/Instagram/NFL