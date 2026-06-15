NFL-Star mit Mülltüte: Giants-Quarterback räumt mit Japan-Fans Tribünen auf

Arlington (USA) - Die japanischen Fußballfans räumen nach dem Spiel die Stadionränge auf. Für erprobte WM -Zuschauer nichts Neues. In den USA hat das sogar einen NFL -Quarterback dazu gebracht, einfach selbst zur Mülltüte zu greifen.

Ein Video auf dem NFL-Kanal von Instagram zeigt den Quarterback der New York Giants, Jameis Winston (32), zwischen den japanischen Fans beim Saubermachen im Stadion. © Screenshot/Instagram/NFL

Für die Fußball-Community war es 1998 ein überraschender – aber mit Wohlwollen und Respekt aufgenommener – Moment, als plötzlich die Anhänger der "Samurai Blue" nach dem Abpfiff die Tribünen des Stadions sauber machten.

Ein Bild, das bei vielen mehr hängen blieb, als der damalige Gewinner. [Es war Gastgeber Frankreich gegen Titelverteidiger Brasilien, Anm. d. Red.]

In den USA haben die japanischen Besucher erneut für Eindruck gesorgt – und dabei einen NFL-Star dazu inspiriert, selbst durch die Sitzreihen zu laufen und Müll einzusammeln.

Der Quarterback der New York Giants, Jameis Winston (32), ist zwar nicht mehr die Nummer 1 auf seiner Position, aber immer noch ein großer Name in der Liga – und lager-übergreifend eine beliebte Persönlichkeit.

Einstiger First-Overall-Pick, ehemaliger Pro-Bowl-Teilnehmer, "Rookie of the Year"-Gewinner und 2019 warf niemand mehr Yards als er. Und da standen auch Kaliber wie Tom Brady, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Russell Wilson oder Josh Allen auf dem Feld. Dennoch war er sich nicht zu schön, diese Saubermach-Tradition aktiv mitzufeiern.

Die NFL selbst hat den Moment auf mehreren Plattformen geteilt.