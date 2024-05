Streaming-Hammer: Netflix krallt sich Live-Übertragungsrechte für NFL-Spiele - sogar exklusiv?

Los Gatos/New York City (USA) - Noch mehr NFL in Deutschland? Netflix macht es möglich. Das Streaming-Urgestein hat sich die weltweiten Übertragungsrechte für die Christmas Games bis 2026 gesichert.

Bu-Bumm trifft Boom: Netflix hat sich weltweit die Live-Übertragungsrechte für die Christmas Games der NFL gesichert. © Montage: David Eulitt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP + 123rf/vantageds

Gerade erst wurden Details zum diesjährigen "Munich Game" bekannt, jetzt diese Meldung. Schon seit Längerem kuschelt sich der kalifornische Streaming-Riese immer mehr an die berühmte American-Football-Liga aus den USA.

Im vergangenen Jahr lief auf Netflix die Sport-Doku "Quarterback", in der drei Profis eine Saison lang mit der Kamera begleitet wurden.

In diesem Sommer kommt als Fortsetzung das Format "Receiver", in dem fünf der berühmten Pass-Empfänger der NFL begleitet wurden.

Zuletzt sorgte die Übertragung von "The Roast of Tom Brady" sowohl live als auch in der Mediathek für ordentlich Netflix-Traffic.

Nun folgt also der nächste Schritt: Live-Spiele. Mindestens eines der Christmas Games am 25. Dezember wird in den nächsten drei Jahren dort zu sehen sein. 2024 startet man gleich mit zwei Partien.

Zu sehen sind dann laut dem vor wenigen Stunden veröffentlichten Spielplan die amtierenden Super-Bowl-Champs, die Kansas City Chiefs, bei den Pittsburgh Steelers und die Baltimore Ravens bei den Houston Texans.