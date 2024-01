Die Sonntagsspiele der NFL! Unsere Playoffs-Vorhersage: Wer gewinnt, wer fliegt raus?

USA - Zweite Halbzeit in den Divisional Playoffs der NFL . Wer kommt in die Conference Championships – und damit ins Halbfinale des Super Bowls?

Bis in die Haarspitzen werden die Detroit Lions (weißes Trikot) bei ihrem historischen Playoff-Match gegen die Tampa Bay Buccaneers auflaufen. © Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Vor etwa 24 Stunden habe ich bereits in die Kristallkugel geblickt und die Samstagsspiele vorhergesagt. Ob ich richtig gelegen bin, könnt ihr noch einmal im TAG24-Artikel "Tippspiel der Samstagspartien" nachlesen.

Aber der Samstag liegt bekanntlich in der Vergangenheit und Weissagungen funktionieren ja am besten in Richtung Zukunft.

Zwei Partien sind also vorbei, zwei fehlen noch, um den Spieltag abzuschließen. Zufällig passen in diesen Bericht genau zwei Vorhersagen. Was haben wir doch für ein Glück, Leute. Legen wir also los.

Um 21 Uhr laufen die Tampa Bay Buccaneers (9-8) bei den Detroit Lions (12-5) aufs Feld. Die Lions schweben derzeit nicht mehr nur auf "Wolke 7", die sind schon auf "Wolke zweistellig".

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte – das Team gibt es seit fast 95 Jahren – hat Detroit zwei Playoffs-Heimspiele in Folge. Mich interessiert jetzt schon die Geburtenrate im Oktober 2024.

Die Fans haben bis zu 1200 Dollar für ein Ticket bezahlt – und wer so viel zahlt, wird die Hütte brennen lassen.