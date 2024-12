Eklat bei Quarterback-Attacke: Die NFL muss strenger werden – gegen die Offense!

Hat für einen First Down zu viel riskiert und wurde hart erwischt: Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence ist hoffentlich bald wieder fit. © MIKE CARLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Fassen wir zusammen: Die Houston Texans sind zu Gast bei den Jacksonville Jaguars. Noch gut vier Minuten bis zur Halbzeit, die Hausherren fast an der Mittellinie im Ballbesitz, die Gäste führen 6:0.

Es ist – bitte merken – der zweite Versuch und es müssen sieben Yards bis zum nächsten First Down erreicht werden.

Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence behält das Spielgerät, läuft über die linke Seite und gibt Gas in Richtung First-Down-Marker.

Ihm gegenüber steht Linebacker Azeez Al-Shaair (27) und der macht, was Linebacker eben so machen, wenn ein Ballträger in ihr Gebiet rennt: diesen umhauen. Das ist sein Job.

Der Einschlag ist heftig. Trevor Lawrence macht uns den Tua und liegt völlig benommen und verkrampft auf dem Boden, wird vom Platz gefahren. Es fliegen Flaggen, Buh-Rufe von den Rängen, Schlägerei unter den Spielern.

In der Wiederholung ist zu sehen, wie Al-Shaair mit den Unterarmen voraus erst am oberen Brustkorb, dann am Kopf auf Lawrence trifft. Allerdings so unglücklich, dass dieser mit dem Hinterkopf übel aufschlägt. Das will keiner sehen und man kann nur hoffen, dass Lawrence schnell wieder folgenlos fit ist.