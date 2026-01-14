Junger Football-Fan (11) nimmt bei Interview nach Pleite kein Blatt vor den Mund
Philadelphia (USA) - Der amtierende NFL-Champion ist raus: In der Nacht zu Sonntag mussten sich die Philadelphia Eagles in der Wild-Card-Runde der Playoffs gegen die San Francisco 49ers mit 19:23 geschlagen geben. Ein junger Fan sprach anschließend offenbar vielen Fans der "Birds" aus der Seele.
Der elfjährige Sam Salvo stellte sich nach dem Ende der Partie den Fragen des US-amerikanischen Lokalsenders "6abc" - und dabei eindrucksvoll unter Beweis, warum er von seiner Familie auch "Slammin' Sam" ("knallharter Sam") genannt wird.
Zunächst erläuterte der Junge, dass er die Tickets für das Spiel zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und bejahte die Nachfrage, ob er lieber Kohle bekommen hätte.
Dann knöpfte er sich seine Eagles vor: "Ich fühle gerade zwei Sachen - A: Ich will, dass A. J. Brown seine Sachen packt und verschwindet. Ich liebe dich, A. J., aber du kannst in so einem Spiel nicht solche Bälle fallen lassen", bekam erst der Star-Receiver sein Fett weg.
Anschließend erwischte es den Offensive Coordinator von Philadelphia: "Ich will außerdem, dass Kevin Patullo irgendwo Burger wendet, zum Beispiel beim McDonald's um die Ecke", wetterte Sam. "Er ist zwar Offensive Coordinator, aber Burger wenden passt besser zu ihm. Auf der einen Seite ist er am Kochen, die andere ist komplett roh."
Virales Interview mit Eagleas-Fan Sam Salvo auf Instagram
Für Sam Salvo geht ein Traum in Erfüllung
Das sahen die Verantwortlichen in Pennsylvania offenbar ganz ähnlich, inzwischen wurde Patullo (44) nämlich freigestellt. Zur kommenden Saison soll sich ein neuer Coach um die Angriffe der Eagles kümmern.
Sam Salvo bescherte das prägnante Interview hingegen große Aufmerksamkeit. 18 Millionen Menschen sahen seine leidenschaftlichen Aussagen, die augenscheinlich einen Nerv trafen.
In den Kommentaren wurde der junge Eagles-Anhänger auch fast durchweg gefeiert, was ihn über die Niederlage hinweggetröstet habe.
"Das ist ein wahr gewordener Traum. Ich hätte nie gedacht, dass sowas passieren könnte", erklärte er mittlerweile in einem weiteren Gespräch mit "6abc". Der begeisterte Football-Fan zeigte dem Sender auch seine Trikot-Kollektion und verriet, dass er gern einmal selbst als Sportreporter arbeiten würde.
"Sam liebt Football", fügte seine Schwester Marina an. "Und endlich hat das ganze Gerede über Football auch mal etwas Gutes."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/thereal_samsalvo, MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP