Nach dem Wahnsinn von Denver: Wo knallt es am NFL-Sonntag als Nächstes?

USA - Wer dieses Spiel abgeschaltet hat oder das Stadion vorzeitig verließ, wird sich das sein Leben lang vorwerfen. Die Denver Broncos kassierten drei Quarter lang Gegenpunkte, ohne selbst welche zu erzielen – und drehten im Schlussabschnitt alles auf links.

Satz mit X: Denvers Quarterback Bo Nix (orange) und seine Broncos haben mit 33 Punkten in einem Quarter für einen historischen Sensationssieg gesorgt. © Justin Edmonds / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In der vergangenen Woche lobte ich die New York Giants – vor allem ihren Runningback – noch ausgiebig.

Dass sie ein paar Tage später eine derart traurige Gestalt in der Denver-Partie werden sollten, konnte niemand ahnen. Also wirklich: niemand!

Drei Quarter lang stoppten die Giants alle Angriffsversuche der Broncos, machten selbst 19 Punkte. Selbst als im letzten Spielabschnitt die Broncos einen Touchdown und eine Two-Point-Conversion schafften, lächelten die New Yorker nur müde und erhöhten noch einmal auf 26:8.

Bis fünf Minuten vor Ende war der Sieg der Gäste so gut wie sicher. Dachte man. Es waren ja nur noch fünf Minuten. Dann kam Quarterback Bo Nix, führte seine Jungs dreimal übers Feld, rannte zwei Touchdowns und übergab einen weiteren in die Arme von RJ Harvey.

Die sicher geglaubte und von zahlreichen abgereisten Fans im Stadion bereits akzeptierte Niederlage wurde mit einem 33:32-Comeback zum Wahnsinn von Denver. Doch was blüht uns nun in Woche acht dieser völlig verdrehten Saison?